Wegner reagiert endlich: War der Weg zur Tennishalle etwa vereist?

Kai Wegner hat heute die Verkehrssenatorin angewiesen, mittels einer Allgemeinverfügung den Einsatz von Streusalz zuzulassen. Die Vorsitzende der AfD-Hauptstadtfraktion, Dr. Kristin Brinker, humorvoll:

Schön, dass Streusalz jetzt kurzfristig zugelassen ist. Dumm nur, dass man nirgends welches bekommen wird, weil kein Baumarkt sich ein Mittel ins Sortiment legt, dessen Einsatz verboten ist. Bis die benötigten Bestände herangeschafft sind, ist das Eis vermutlich geschmolzen.

Der nichtregierende Bürgermeister sah zu

Die Feuerwehr meldet allein heute fast 1.000 Einsätze wegen gestürzter Berliner, die Krankenhäuser mussten teilweise ihre Notaufnahmen schließen, Hunderte haben sich in den letzten Tagen zum Teil schwer verletzt, Medien berichten sogar von einer Querschnittslähmung, und der nichtregierende Bürgermeister sah zu.

Man fragt sich, warum er jetzt plötzlich reagiert – hat ihn der bundesweite Spott geärgert, den seine gestrige Bettelei an die SPD ausgelöst hat? Oder war der Weg zur Tennishalle vereist?“

***

