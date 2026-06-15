Horror-Tat in Halle: Jugendliche Ausländer sollen mehrere Mädchen brutal vergewaltigt haben

In Halle (Saale) sollen Migranten mehrere minderjährige Mädchen unter 14 Jahren brutal missbraucht und vergewaltigt haben. Die Täter sollen vier Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren sein und aus Mali und Portugal stammen.

Die Polizeimeldung: „Im Süden von Halle (Saale) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen am Samstagabend zu einem schweren Sexualdelikt zum Nachteil mehrerer Mädchen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Zwei der Geschädigten wurden zur medizinischen Versorgung in ein hallesches Krankenhaus stationär eingeliefert. Nach aktuellem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Zwei weitere wurden ambulant behandelt. Gegenstand der durchgeführten medizinischen Untersuchungen bei den Mädchen sind unter anderem Proben auf Alkohol und weitere möglicherweise bewusstseins- und/oder willensbeeinflussende Substanzen. Zur Spurensicherung und Unterstützung der Ermittlungen erfolgten bereits rechtsmedizinische Untersuchungen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen wurden umgehend aufgenommen und werden mit hoher Priorität geführt. Im Rahmen der bisher geführten Maßnahmen konnten vier Tatverdächtige im Alter von 13 bis 16 Jahren aus Mali und Portugal identifiziert werden.

Die drei strafmündigen tatverdächtigen Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren wurden sodann auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft Halle vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Die weiteren entsprechenden strafprozessualen Maßnahmen sind veranlasst. Die Ermittlungen, insbesondere zu den genauen Tathergängen, den jeweiligen Tatbeiträgen und Hintergründen dauern an.

Aus Gründen des Opferschutzes sowie mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen können keine weiteren Angaben gemacht werden. Wir bitten um Verständnis!“

Aus der Polizeimeldung geht indirekt hervor: Der 13-jährige mutmaßliche Vergewaltiger wurde schon wieder freigelassen und an seine Eltern übergeben.

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