Genug ist genug: 2026 wird das Jahr der Wende!

(David Berger) „Es gibt zwei Wege für Deutschland: Einmal Frieden und Wohlstand durch freien und friedlichen Handel mit aller Welt, einmal Krieg und Armut durch Deindustrialisierung und Geld für fremde Konflikte. Unsere Bundestagsfraktion wählt den richtigen Weg für ein wohlhabendes und friedliches Deutschland.“ – so Tino Chrupalla in seiner Neujahrsansprache.

Es dürfte inzwischen kaum einen Bundesbürger geben, der diesen Worten nicht zustimmen würde. Oft noch klammheimlich und nur im privaten Gespräch, immer öfter jedoch auch ganz öffentlich.

Die gewissenlosen Politiker des Systems Merzel von Berlin bis Brüssel haben durch ihre verlogene, teilweise perfide korrupte Politik und die durch sie verschuldete immer rascher voranschreitende ökonomische Katastrophe unseres Landes das Vertrauen der Menschen in die Altparteien und damit auch in das, was sie „UnsereDemokratie“ nennen, verspielt.

Berechtigte Angst um die „Fleischtöpfe“ (Söder)

Auch durch ihre totalitäre Zensur und Bekämpfung der Meinungsfreiheit sowie die Kampagnen der gleichgeschalteten Medien können sie die Enttäuschung und Wut der Bevölkerung nur noch halbwegs unter dem Deckel halten. Offen zeigen sie wie Söder, dass die Angst um „ihre Fleischtöpfe“, an denen sie sich bisher wie fresssüchtige Völler geweidet haben, groß ist.

Alle merken: es liegt Veränderung in der Luft. Und setzen dabei ihre Hoffnung auf den außerparlamentarische Widerstand, der sich vor allem auch in dem enormen Erfolg der alternativen Medien zeigt, und auf die „Alternative für Deutschland“:

Sternstunde

Nicht nur die souveräne Ansprache Chrupallas, sondern auch die seiner Co-Vorsitzenden Alice Weidel zeigen einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, der vor allem in dem Wissen darum gründet, dass das kommende Jahr das Jahr der AfD und damit eine Sternstunde in der Geschichte unseres Landes werden könnte:

„Ein turbulentes Jahr endet, doch die Politik tritt auf der Stelle. Unter Friedrich Merz gehen Wohlstands-Abriss und Diplomatie-Ausverkauf weiter. Doch während sich Deutschland durch moralische Besserwisserei isoliert, schaffen wir Fakten: Wir halten die Kanäle offen, pflegen freundschaftliche Kontakte nach Ungarn und in die USA. Die Brandmauer wackelt – 2026 wird das Jahr der Wende! Ich blicke optimistisch ins neue Jahr – und wünsche einen guten Rutsch und ein erfolgreiches, gesundes und glückliches 2026!“

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Ganz herzlichen Dank! Jede noch so kleine Gabe ist ein mutmachendes Zeichen, ein Licht in unserer dunklen Zeit!