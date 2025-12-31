Mittwoch, 31. Dezember 2025
2026 - Jahr der Wende

Genug ist genug: 2026 wird das Jahr der Wende!

David Berger
By David Berger
391

(David Berger) „Es gibt zwei Wege für Deutschland: Einmal Frieden und Wohlstand durch freien und friedlichen Handel mit aller Welt, einmal Krieg und Armut durch Deindustrialisierung und Geld für fremde Konflikte. Unsere Bundestagsfraktion wählt den richtigen Weg für ein wohlhabendes und friedliches Deutschland.“ – so Tino Chrupalla in seiner Neujahrsansprache.

Es dürfte inzwischen kaum einen Bundesbürger geben, der diesen Worten nicht zustimmen würde. Oft noch klammheimlich und nur im privaten Gespräch, immer öfter jedoch auch ganz öffentlich.

Die gewissenlosen Politiker des Systems Merzel von Berlin bis Brüssel haben durch ihre verlogene, teilweise perfide korrupte Politik und die durch sie verschuldete immer rascher voranschreitende ökonomische Katastrophe unseres Landes das Vertrauen der Menschen in die Altparteien und damit auch in das, was sie „UnsereDemokratie“ nennen, verspielt.

Berechtigte Angst um die „Fleischtöpfe“ (Söder)

Auch durch ihre totalitäre Zensur und Bekämpfung der Meinungsfreiheit sowie die Kampagnen der gleichgeschalteten Medien können sie die Enttäuschung und Wut der Bevölkerung nur noch halbwegs unter dem Deckel halten. Offen zeigen sie wie Söder, dass die Angst um „ihre Fleischtöpfe“, an denen sie sich bisher wie fresssüchtige Völler geweidet haben, groß ist.

Alle merken: es liegt Veränderung in der Luft. Und setzen dabei ihre Hoffnung auf den außerparlamentarische Widerstand, der sich vor allem auch in dem enormen Erfolg der alternativen Medien zeigt, und auf die „Alternative für Deutschland“:

Sternstunde

Nicht nur die souveräne Ansprache Chrupallas, sondern auch die seiner Co-Vorsitzenden Alice Weidel zeigen einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft, der vor allem in dem Wissen darum gründet, dass das kommende Jahr das Jahr der AfD und damit eine Sternstunde in der Geschichte unseres Landes werden könnte:

„Ein turbulentes Jahr endet, doch die Politik tritt auf der Stelle. Unter Friedrich Merz gehen Wohlstands-Abriss und Diplomatie-Ausverkauf weiter. Doch während sich Deutschland durch moralische Besserwisserei isoliert, schaffen wir Fakten: Wir halten die Kanäle offen, pflegen freundschaftliche Kontakte nach Ungarn und in die USA. Die Brandmauer wackelt – 2026 wird das Jahr der Wende! Ich blicke optimistisch ins neue Jahr – und wünsche einen guten Rutsch und ein erfolgreiches, gesundes und glückliches 2026!“

***

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

