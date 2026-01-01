Donnerstag, 1. Januar 2026
Presserückblick 2025 – die absurdesten Schlagzeilen

In Zeiten der realsatirischen Idiokratie übertreffen die täglichen Meldungen der „Qualitätsmedien“ oft alles, was sich ein Satiriker ausdenken könnte. Einige der Schmuckstücke, quasi Memes von Natur, zeige ich hier.

Bereits im Jahresrückblick beginnt die Geschichtsumschreibung:

Die Realität spielt für den modernen Qualitätsjournalismus keine Rolle mehr

Aber es gab auch Zeit für Zärtlichkeit:

Werbung für Impfungen, die grotesker nicht sein könnte

Wenn da nur der böse Putin nicht wäre. Stellt euch vor, der lässt einfach seine Satelliten über Deutschland fliegen. Einer seiner vielen hybriden Angriffe!

Russlands Satelliten fliegen einfach über unser Land hinweg

Wenigstens unsere Politiker waren immer für ein Späßchen zu haben:

Wer sind die Narren? AfD-Leute oder der Kanzlerdarsteller?

Längst überfällig ist ein Satireverbot. Das geht doch nicht, dass man über Politiker lacht!

Monika Gruber lacht einfach über Politiker. Das gehört verboten.

Es gibt aber auch Positives zu vermelden. Schaut nur, da rauscht schon wieder einer weg!

Die Asylanträge werden weniger, die Asylanten aber immer mehr

Natürlich darf man das nicht nachrechnen. Nicht immer alles hinterfragen, Leute!

10 Illegale werden abgeschoben, 1000 kommen neu.

Zwischendurch mal ein bisschen deutsche Kultur:

Mehr farbige Mädels als Weiße sollen da Deutschland repräsentieren

Und immer dran denken: Nur veganes Essen ist gut für Euch und für das Klima. Das sagt die Wissenschaft!!!

Bereits eine Scheibe Wurst am Tag ist quasi tödlich

Glaubt nur den Studien, die andere für euch eingekauft haben!

Schön ist auch, dass so viele neue Berufe geschaffen wurden. Eine enorme Bereicherung!

Nirgendwo wurden so viele Berufe geschaffen wie für das Klima. Wenn's hilft ...

Das zu hören erschüttert mich, mein Weltbild bricht zusammen:

Transfrauen sind Frauen!

Ihr schreibt jetzt bitte alle 100 mal an die Tafel: Transfrauen sind Frauen!

Hier waren Nazis am Werk, da gehört sofort der Staatsschutz eingeschaltet!

Da haben Nazis einfach die Nationalflagge auf Bänke geschmiert.

Es gibt aber auch Tröstliches:

Wie Deutschen werden wieder mehr. Durch Einbürgerung illegaler Muslime die dann noch ihre 4 Frauen und 20 Kinder nachholen.

Das alles wurde sehr viel mehr, als ich gedachte hatte. Nie war die Presse so unterhaltsam wie heute. Falls dieser Beitrag gut ankommt, plane ich noch 2 weitere, dies hier war nur das letzte Drittel von 2025 …

***

