Presserückblick 2025 – die absurdesten Schlagzeilen

In Zeiten der realsatirischen Idiokratie übertreffen die täglichen Meldungen der „Qualitätsmedien“ oft alles, was sich ein Satiriker ausdenken könnte. Einige der Schmuckstücke, quasi Memes von Natur, zeige ich hier.

Bereits im Jahresrückblick beginnt die Geschichtsumschreibung:

Aber es gab auch Zeit für Zärtlichkeit:

Wenn da nur der böse Putin nicht wäre. Stellt euch vor, der lässt einfach seine Satelliten über Deutschland fliegen. Einer seiner vielen hybriden Angriffe!

Wenigstens unsere Politiker waren immer für ein Späßchen zu haben:

Längst überfällig ist ein Satireverbot. Das geht doch nicht, dass man über Politiker lacht!

Es gibt aber auch Positives zu vermelden. Schaut nur, da rauscht schon wieder einer weg!

Natürlich darf man das nicht nachrechnen. Nicht immer alles hinterfragen, Leute!

Zwischendurch mal ein bisschen deutsche Kultur:

Und immer dran denken: Nur veganes Essen ist gut für Euch und für das Klima. Das sagt die Wissenschaft!!!

Glaubt nur den Studien, die andere für euch eingekauft haben!

Schön ist auch, dass so viele neue Berufe geschaffen wurden. Eine enorme Bereicherung!

Das zu hören erschüttert mich, mein Weltbild bricht zusammen:

Ihr schreibt jetzt bitte alle 100 mal an die Tafel: Transfrauen sind Frauen!

Hier waren Nazis am Werk, da gehört sofort der Staatsschutz eingeschaltet!

Es gibt aber auch Tröstliches:

Das alles wurde sehr viel mehr, als ich gedachte hatte. Nie war die Presse so unterhaltsam wie heute. Falls dieser Beitrag gut ankommt, plane ich noch 2 weitere, dies hier war nur das letzte Drittel von 2025 …

