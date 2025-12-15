Sydney: Aus Drohungen und Hetze werden Taten

Unser Tweet des Tages von der Journalistin Sarah Maria Sander:

Was in Sydney geschehen ist, ist die Konsequenz einer Entwicklung, die spätestens seit dem 7. Oktober offen sichtbar ist und dennoch konsequent ignoriert wurde. Anti-Israel Demonstrationen haben längst aufgehört, politische Kritik zu sein. Sie erzeugen ein Klima, in dem Entmenschlichung, Dämonisierung und Gewalt gegen Juden wieder sagbar, wieder zeigbar, wieder durchsetzbar geworden sind.

Die Übergänge sind fließend:

aus Parolen werden Drohungen,

aus Drohungen Taten,

aus angeblicher „Israelkritik“ blanker und in zu vielen Fällen tödlicher Judenhass.

Wann wacht die Welt auf?

