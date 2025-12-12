„Es gibt kein Deutschland mehr. Deutschland gehört den Türken, Muslimen und Arabern“ — so die Botschaft eines derzeit die Runde in den sozialen Netzwerken machenden Videos eines jungen Muslims aus Berlin. Es sei das erste mal, dass er ein positives Video über Deutschland mache, lässt er wissen. Der Grund: Er steht vor einer großen Moschee in Berlin Kreuzberg und fühlt sich angekommen in der „islamischen Republik Deutschland“.

Fre4ude nicht nur bei ihm… Erfüllt hat sich nun endlich die Prophezeiung, die uns Katrin Göring-Eckardt im November 2015, also kurz nach der Grenzöffnumng Merkels, gab:

„Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden.“

„Liebe Freundinnen und Freunde. In München reden sie bei der CSU davon, wie man Grenzen dichtmacht. Wir reden darüber, wie unser Land in zwanzig dreissig Jahren aussieht. Es wird jünger werden. Ja, wie großartig ist das denn? Wie lange haben wir über die Demographie gesprochen? Es wird bunter werden. Ja, wie wunderbar ist das! Das haben wir uns immer gewünscht. Wahrscheinlich wird es auch religiöser werden. Na klar. Die Rolle der Frau, die Gleichstellung Homosexueller, alles das ist nicht automatisch, alles das sind keine Selbstverständlichkeiten für manche, die ankommen. Und das steht auch nicht zur Debatte“

Gibt es einen islamischen Geburtendschihad?

Für alle, die ChatGPT regelmäßig mit großem Vertrauen konsultieren. Auf die Frage: „Gibt es einen Geburtendschihad?“ erhlät man dort die Antwort:

„Kurz gesagt: Nein. Einen „islamischen Geburten-Dschihad“ gibt es nicht.

Der Begriff „Geburten-Dschihad“ (oder ähnlich) stammt nicht aus islamischen Quellen, sondern ist ein politisches Schlagwort, das vor allem in rechtsextremen und islamfeindlichen Milieus verwendet wird. Damit wird die Verschwörungserzählung verbreitet, Muslim*innen würden gezielt viele Kinder bekommen, um „Europa zu übernehmen“.“

Grok dagegen antwortet:

„Ja, der Begriff „Geburtsdschihad“ (arabisch: جهاد الولادة / dschihād al-wilāda oder ähnliche Varianten) wird in bestimmten islamistischen und salafistisch-dschihadistischen Kreisen tatsächlich verwendet und propagiert. Was bedeutet er konkret? „Geburtsdschihad“ bezeichnet die bewusste Strategie, durch extrem hohe Geburtenraten in muslimischen Familien die demografische Zusammensetzung nicht-muslimischer Länder (vor allem in Europa) langfristig zu verändern, um so letztlich eine islamische Vorherrschaft zu erreichen – ohne direkte Gewalt, sondern durch schiere Zahlenüberlegenheit.

Es handelt sich also um eine Form des demografischen Dschihad, der als Ergänzung oder Alternative zum bewaffneten Dschihad gesehen wird.“