Gießen-Krawalle: Undercover bei der Antifa (Video)

Regelmäßig kommt es bei Parteitagen der AfD zu gewaltsamen Ausschreitungen durch die sogenannte Antifa. So auch am vergangenen Wochenende in Gießen. 25.000 linke Demonstranten setzten die hessische Stadt lahm und blockierten Autobahnen, Brücken und Zufahrten – mit dem Ziel, der AfD und ihren Delegierten die Durchführung des Parteitags so schwer wie möglich zu machen.

NIUS-Reporter Marc Sierzputowski war undercover im Bus der Antifa und fuhr gemeinsam mit den Aktivisten nach Gießen.

Zügelloser Hass

Nur kurz und ohne das betroffene Medium zu nennen wird der brutale Übergriff auf Tichys Einblick in der NIUS-Doku genannt. Auch deshalb sollten Sie auch diese Dokumentation nicht verpassen:

Maximilian Tichy dazu: „Die Proteste in Gießen waren kein Fest der Demokratie, sondern eine Machtdemonstration des Mobs. Gewalttäter marschierten perfekt organisiert auf, begingen Straftaten und verschwanden wieder in der Masse.“

***

Solch eine Reportage werden Sie beim Staatsfunk vergeblich suchen! Vergessen Sie bitte bei Ihren Advents- und Weihnachtsspenden die alternativen Medien nicht!