Merz: Linksterror gegen Polizei, Presse und AfD ist „Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts“

(David Berger) Man mag es kaum glauben, aber Merz hat es tatsächlich getan: Die teilweise extrem gewalttätigen Übergriffe linksextremer Chaoten auf die Polizei, Presse und Mitglieder der größten Oppositionspartei in Gießen als eine „Auseinandersetzung zwischen ganz links und ganz rechts“ bezeichnet.

Hier habt ihr die komplette Total-Engleisung von Merz heute zu Gießen! Eine absolute Dreistigkeit, so etwas im Angesicht der feigen Angriffe auf die AfD-Abgeordneten, auf die Polizei und auf die freie Presse zu äußern! pic.twitter.com/h5iJl5jskk — Kolja Barghoorn (@MitAktien) November 29, 2025

Merz redet linksextreme Gewalt schön

Welch perfide Entgleisung, die ihn erneut als Meister im lügenhaften Framen zeigt: Nein Herr Merz, das, was Sie als „Auseinandersetzungen zwischen ganz links und ganz rechts“ bezeichnen, sind Angriffe auf die Polizei, auf die Presse und eine ebenso demokratische wie friedliche Veranstaltung der größten Oppositionspartei Ihres Landes! Damit fallen Sie nicht nur den verletzten Journalisten in den Rücken, sondern jedem einzelnen der 6.000 Polizeibeamten, die hier – unter Gefahr für Leib und Leben – ihren Dienst tun müssen.

Bei den Unruhen in Gießen handelt es sich um einen Angriff linksfaschistischer Gewalttäter, die auch Sie an Ihrer Brust großgezogen und durch ihre Hetze zu Gewalttaten motiviert haben, auf die Demokratie – unseren Staat.

Es ist verrückterweise jener Mob, der vor Kurzem noch CDU-Büros gestürmt und zerlegt hat, als sie vermutlich aus Versehen mal versucht haben, Politik zu machen, ohne diese von Klingbeil und die Seinen absegnen zu lassen. Und glauben Sie nicht, dass das nur eine kurze Episode war: „Antifa!-Aufkleber wie der nebenan abgebildete finden sich in Berlin inzwischen öfter als jene die „FCK AfD“ propagieren.

Ihr perfides, an den Staatsfunk erinnerndes Framing, ist psychologisch verständlich. Versuchen sie doch dadurch die Mitverantwortung für diese linksextreme Gewalt zu leugnen. Das entschuldigt Sie aber in keiner Weise. Solche Aussagen sind eine Schande für unser Land! Und Sie werden zunehmend zu einer Gefahr für die Demokratie und Menschenrechte in unserem Land!

***

Dieser Blog setzt sich seit fast 10 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD ein. Und hat so auch mit zu dem derzeitigen Erfolg der AfD beigetragen. Wenn Sie diese Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)