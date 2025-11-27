Donnerstag, 27. November 2025
Meinungsfreiheit & Zensur

Nach linksradikalen Drohungen: Jesuiten-Hochschule cancelt Philosophen Ostritsch

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
198

„Herr Ostritsch wünscht sich wie Charlie Kirk zu sein, wir können Sie aber beruhigen: Erschießen werden wir ihn nicht“ (Linke Cancel-Studentin)

Auf den Druck linksradikaler Kreise hin hat die Münchner Hochschule für Philosophie den Philosophen Sebastian Ostritsch (Vorschaufoto) ausgeladen, der dort einen Vortrag über die Gottesbeweise des Thomas von Aquin halten sollte. Zuvor war auf einer Uni-Versammlung von den Linken unverhohlen mit Gewalt gedroht worden.

Ostritsch ist auch Redakteur bei der katholischen Wochenzeitung „Tagespost“. Seine Vorgesetzten stellen sich nun demonstrativ hinter ihn. Unser Tweet des Tages:

Cancel Culture tötet die Debatte

Tagespost-Redakteur @vernunftrausch wird an der Jesuitenhochschule München gecancelt ❌
Eine katholische Hochschule lädt einen Philosophen ein — und cancelt ihn dann wegen studentischem Druck.
Gottesbeweise? Zu gefährlich.
Cancel Culture tötet die Debatte, weil sie Angst vorm… pic.twitter.com/9s8Cb7pM9B

— Die Tagespost (@DieTagespost) November 26, 2025

Es gibt Alternativen

Ostritsch dazu: „Etwas, das ich aus meinem Unileben kaum bis gar nicht kannte: Vorgesetzte und Kollegen, die zu einem stehen. Bei der „Tagespost“ ist das anders. Danke!“

Wie das Magazin „Corrigenda“ erfuhr, „haben sich inzwischen alternative Standorte für den Vortrag angeboten. Dass eine katholische Hochschule für Philosophie nicht mehr der richtige Ort zur Diskussion über theologisch-philosophische Themen sein kann, könnte – noch – die Entscheidung einer vor Linksradikalen kuschenden Leitung sein. Schon in naher Zukunft aber könnten sich auch die Vorträger selbst gegen solche Unorte der Meinungsfreiheit entscheiden. Es gibt Alternativen. Die Cancel-Kultur verliert ihren Schrecken.

Und es gibt Solidarität. Zahlreiche Journalisten, Publizisten, Hochschullehrer, Christen in unterschiedlichsten Positionen stellten sich teils öffentlich hinter Ostritsch.“

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Blockade von Parteitagen und Versammlungen ist Angriff auf die Demokratie
Nächster Artikel
Götz Frömming grillt Wolfram Weimer – der flüchtet
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!