Mittwoch, 26. November 2025

General: „Eltern sollen wieder lernen, ihre Kinder im Krieg zu verlieren“

(c) Julian Nyča, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Meinrad Müller
By Meinrad Müller
348

Vor dem Kongress französischer Bürgermeister ließ General Fabien Mandon wissen, Frankreich müsse bereit sein, „den Verlust seiner Kinder“ zu akzeptieren, wenn man sich auf einen potenziellen Konflikt mit Russland vorbereitet. Gastbeitrag von Meinrad Müller

Mit 17 stand ich in Verdun vor zehntausenden weißer Kreuze. Das fühlte sich an bedrückender an als tausend Totensonntage. Ich weiß noch genau, wie verloren ich mich fühlte als unsere Jugendgruppe, die vor diesen endlosen Gräberreihen stand. Tausende weiße Kreuze. Und schrien mich förmlich an. Tu das nicht auch.

Jungs zwischen 18 und 22, manche kaum älter als ich damals. Das hat mir gereicht. Seitdem weiß ich: Wer vom „Opfer der Jugend“ redet, ohne mit der Wimper zu zucken, der hat entweder nichts verstanden oder schlimmer, es ist ihm ist es egal.

Und jetzt tritt dieser französische General Fabien Mandon auf.

Vor Kameras, ganz ruhig, als wäre es das Normalste der Welt. Er sagt allen Ernstes, die Gesellschaft müsse „wieder lernen, ihre Kinder im Krieg zu verlieren“. Er nennt das „Verlustbereitschaft“. Ich musste den Satz zweimal lesen. Als wiege der Tod eines Zwanzigjährigen nur wie der Verlust eines Maschinengewehrs. Wie Treibstoff, Munition oder irgendwas, das man halt verbraucht. Menschen sind aber kein Wegwerfmaterial, das man vergeuden darf. Nicht schon wieder.

Was mich daran besonders irritiert: Niemand sagt, wessen Kinder da gemeint sind. Denn die Söhne der Elite, das weiß jeder, studieren längst irgendwo anders. London, Montreal, Singapur, sonstwo. Die Eingezogenen kommen aus der Provinz. Bildungsferne Schichten kann man ruhig opfern, denkt man sich wohl.

Und hier in Deutschland? Wieder Stille.

Das ärgert mich. Die Gutmenschen schweigen, jetzt zeigen sie ihr wahres Gesicht. Keine Empörung, keine Talkshow, nichts. Man redet von Wehrhaftigkeit, und meint tote Körper. Ursula von der Leyen fordert, Europa müsse „die Sprache der Macht“ lernen. Übersetzt heißt das meistens: Die Jungen sollen marschieren und sich opfern. Werden aber die 18-25 Hurra schreien wir ihre Großväter und Urgroßväter. Ich bezweifle es.

Für mich ist klar: Solche Sätze will ich nicht hören und nicht lesen. Wir brauchen keine „Verlustbereitschaft“. Wir brauchen Leute, die Probleme lösen, ohne die nächste Generation zu verheizen. Und eine Öffentlichkeit, die endlich wieder laut wird, wenn jemand so etwas sagt.

Doch die Öffentlichkeit lässt sich zur Schlachtbank führen. Wie es sich gehört. Eine Schande!

***

PP berichtet an 365 Tagen im Jahr für Sie, bringt die Nachrichten, von denen die Mainstreammedien wollen, dass diese nicht ans Tageslicht kommen. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Trump-Administration bestätigt AfD-Positionen zur Massenmigration
Nächster Artikel
Hochschule Utrecht: Weihnachten nicht mehr beim Namen nennen
Meinrad Müller
Meinrad Müllerhttps://www.amazon.de/-/e/B07SX8HQLK
Meinrad Müller (Jg. 1954), Unternehmer im Ruhestand, kommentiert mit einem zwinkernden Auge Themen der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik für Blogs in Deutschland. Seine humorvollen und satirischen Taschenbücher sind auf Amazon zu finden. Eine Zusammenstellung all seiner Blogbeiträge findet sich unter B

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!