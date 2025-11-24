Evangelische „Kirche“: Kampf gegen rechts als letztes Bekenntnis

Bei der EKD wird der politische Kampf zum letzten Bekenntnis. Die Evangelische Kirche in Deutschland verabschiedet sich vom Christentum – und ersetzt Glauben durch Ideologie.

Die EKD-Synode zeigt: Die Kirchensteuerkirche versteht sich als letzter Schutzwall einer linken Republik, nicht mehr als geistliche Gemeinschaft. Linke Parolen statt Bibel, Aktivismus statt Theologie, Kampf gegen rechts statt Christentum.

Alexander Kissler analysiert:

✔️ Wie die EKD zur politischen Sekte wurde

✔️ Warum die Synode den Glauben durch Ideologie ersetzt

✔️ Weshalb Bischöfin Fehrs & Synodale Metz das neue Gesicht der Kirchensteuerkirche sind

✔️ Wie die EKD sich selbst abschafft

