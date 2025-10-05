Schwere Köperverletzung: Zwei AfD-Mitglieder in Göttingen vor einem „Antifa“-Zentrum attackiert

Vor dem „OM10“ in Göttingen, einem seit 210 von Linksradikalen besetzen Haus kam es gestern Abend zu einem gewalttätigen Übergriff durch mehrere Personen auf AfD-Mitglieder. Verdächtige bereits wieder auf freiem Fuß.

Am Samstagabend (04.10.25) ist es in der Göttinger Innenstadt zu einem mutmaßlichen Übergriff durch mehrere Personen aus dem Umfeld des Objekts „Obere-Masch-Straße 10“ (OM10) auf Mitglieder der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) gekommen. Zwei Männer (28 und 35 Jahre) aus der AfD-Gruppe erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sich rund 15 Mitglieder der AfD Niedersachsen, darunter auch ein Abgeordneter der AfD-Bundestagsfraktion, im Rahmen einer parteiinternen Veranstaltung zunächst in einem Restaurant in der Innenstadt getroffen. Im Anschluss an das Treffen begab sich die Gruppe zu einem Spaziergang durch die Göttinger Innenstadt. Dabei wollten sie nach eigenen Angaben „interessehalber“ an dem Gebäude „OM10“ vorbeigehen.

5 Linke schlagen brutal auf zwei AfD-Mitglieder ein

In dem Objekt hielten sich zu dieser Zeit mehrere Personen aus dem Umfeld des dort ansässigen Fanraums „Nullfünf“ auf. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Mitglied der AfD-Gruppe von Personen aus der „OM10“ erkannt worden sein. Daraufhin seien etwa fünf Personen aus dem Gebäude auf die Gruppe zugegangen und hätten auf zwei der AfD-Mitglieder eingeschlagen.

Die beiden Männer erlitten leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung lehnten sie jedoch ab. Die mutmaßlichen Angreifer flüchteten zunächst unerkannt.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten fünf Tatverdächtige – zwei Frauen (26 und 35 Jahre) sowie drei Männer (23, 32 und 49 Jahre) – in Tatortnähe angetroffen werden. Sie machten keine Angaben zum Tatvorwurf. Nach Abschluss der Identitätsfeststellung wurden sie wieder entlassen.

Polizeischutz für die AfD-Mitglieder

Die Polizei begleitete die AfD-Gruppe im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen zu ihren Fahrzeugen. Die Begleitung verlief ohne weitere Vorkommnisse.

Die Ermittler haben ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen des Übergriffs. Wer am Samstagabend Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Geschehen in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter der Telefonnummer 0551/491-2115 zu melden.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Geschehens sowie zur Tatbeteiligung einzelner Personen dauern an.

Schon vor etwa einem Monat hatte es einen gewalttätigen Übergriff auf einen Infostand der AfD in Göttingen gegeben.

