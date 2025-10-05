Politischer Trojaner: Unter der grünen Fassade lebt der Faschismus

Mit etwas Abstand betrachtet, vermittelt die Geschichte Grüner Parteien den Eindruck als sei der Umwelt- und Artenschutz, auf dessen Rücken Grüne Parteien groß geworden sind, lediglich vorgeschoben, die PR-Erzählung gewesen, die benutzt wurde, um besonders naive Gestalten vor den eigenen Karren spannen zu können. Ein Gastbeitrag von

Die tatsächliche Entwicklung Grüner Parteien, ihr Sozialismus, der Eigentum nur noch von Staates Gnaden vorsieht, wobei „der Staat“, letztlich die Clique beschreibt, die in Positionen der „Macht“, die für Linke so wichtig sind, gelangt sind, ihr „Umwelt- und Artenschutz“, der in maximaler Zerstörung der Umwelt resultiert, mit dem, was als „grüne Energieformen“ verkauft wird, und keinerlei Rücksicht auf Menschen, Tiere und Pflanzen nimmt, sind hinreichend, um die Ansicht zu begründen, dass „Grüne Parteien“, eine Art Trojanisches Pferd sind, das faschistischen Legionen unter dem Vorwand von Umwelt- und Artenschutz Zugang zu einem demokratischen Regierungssystem verschafft hat, in das sie auf andere Weise nie Zugang gefunden hätten.

Dafür spricht, dass Grüne Parteien, egal, wo sie ihr Haupt erheben, schon nach wenigen Sätzen die gleichen faschistischen Doktrinen verbreiten, für die Kommunisten seit mehr als einem Jahrhundert bekannt sind. Das ist in Deutschland so, in der Schweiz, in Österreich und im Vereinigten Königreich:

