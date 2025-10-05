Sonntag, 5. Oktober 2025
Linksfaschismus

Politischer Trojaner: Unter der grünen Fassade lebt der Faschismus

Zack Polanski, Linksfaschismus getarnt als Grünes Gutmenschentum ... (c) Screenshot YT
PP-Redaktion
By PP-Redaktion
193

Mit etwas Abstand betrachtet, vermittelt die Geschichte Grüner Parteien den Eindruck als sei der Umwelt- und Artenschutz, auf dessen Rücken Grüne Parteien groß geworden sind, lediglich vorgeschoben, die PR-Erzählung gewesen, die benutzt wurde, um besonders naive Gestalten vor den eigenen Karren spannen zu können. Ein Gastbeitrag von Dr. Michael Klein

Die tatsächliche Entwicklung Grüner Parteien, ihr Sozialismus, der Eigentum nur noch von Staates Gnaden vorsieht, wobei „der Staat“, letztlich die Clique beschreibt, die in Positionen der „Macht“, die für Linke so wichtig sind, gelangt sind, ihr „Umwelt- und Artenschutz“, der in maximaler Zerstörung der Umwelt resultiert, mit dem, was als „grüne Energieformen“ verkauft wird, und keinerlei Rücksicht auf Menschen, Tiere und Pflanzen nimmt, sind hinreichend, um die Ansicht zu begründen, dass „Grüne Parteien“, eine Art Trojanisches Pferd sind, das faschistischen Legionen unter dem Vorwand von Umwelt- und Artenschutz Zugang zu einem demokratischen Regierungssystem verschafft hat, in das sie auf andere Weise nie Zugang gefunden hätten.

Dafür spricht, dass Grüne Parteien, egal, wo sie ihr Haupt erheben, schon nach wenigen Sätzen die gleichen faschistischen Doktrinen verbreiten, für die Kommunisten seit mehr als einem Jahrhundert bekannt sind. Das ist in Deutschland so, in der Schweiz, in Österreich und im Vereinigten Königreich:

Lesen Sie hier weiter über eine Politikerpersönlichkeit, an der dies besonders gut deutlich wird: SCIENCEFILES.

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Das ignorierte Evangelium
Nächster Artikel
Schwere Köperverletzung: Zwei AfD-Mitglieder in Göttingen vor einem „Antifa“-Zentrum attackiert
PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!