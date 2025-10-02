Donnerstag, 2. Oktober 2025
Klimawahn

Klimawahn im Vatikan

Leo segnet einen Eisblock gegen den Klimawandel (c) Screenshot X
David Berger
By David Berger
902

(David Berger) Im Vatikan hat der neue Papst einen riesigen Eiswürfel gegen den Klimawandel gesegnet. Was Papst Franziskus die Pachamama, das scheint Papst Leo nun die neue Klimareligion zu sein. Und das obwohl die Zeit der Klimahysterie und ihrer fanatischen Sektierer unausweichlich ihrem Ende zugeht.

Kaum hat sich Papst Leo in äußerst unglücklicher Weise zu Fragen der Abtreibung, Todesstrafe und Massenmigration geäußert, nun die nächste große Enttäuschung: Bei einer auch vom Ambiente an US-Sekten erinnernde Klima-„Messe“ zum 10. Jahrestag der bergoglianischen Enzyklika „Laudato Si‘“ in Castel Gandolfo fragte Papst Leo heute:

„Was muss jetzt getan werden, um sicherzustellen, dass die Sorge um unser gemeinsames Zuhause und das Hören auf den Schrei der Erde und der Armen nicht als bloße vorübergehende Trends erscheinen oder, schlimmer noch, dass sie als spaltende Themen gesehen und empfunden werden?“

Eiswürfel statt Rosenkranz

Den Monat Oktober, der seit Jahrhunderten dem heiligen Rosenkranz geweiht ist, hat er nun unter das Anliegen „menschlicher Geschwisterlichkeit“ gestellt, um dann einen Eisbrocken gegen den Klimawandel beschwörend zu segnen.

Mit von der Partie war auch der bekannte Kirchenlehrer und renommierte Theologe Arnold Schwarzenegger. Während der Papst den riesigen Eiswürfel gegen den Klimawandel beschwor, halft der Terminator 1 und 2 dabei, einen symbolischen Fluss gegen die vor lauter Übertemperaturen brennende und vertrocknende Erde zu beschwingen…

Quelle: X

Kind seiner Zeit

„Das schlägt alles was sich die Grünen in Punkto Realsatire geleistet haben.“ – so einer der Kommentatoren auf X.

Und der bekannte Kinderbuchautor Marr Walsh zornig: „Grauenhaft. Das Ganze. Papst Leo segnet einen Eisblock und steht dann da, während diese kommunistischen Freaks irgendein seltsames heidnisches Erdanbetungsritual durchführen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sollte sich diesem Unsinn nicht nähern. Was zum Teufel machen wir hier?“

Gilberth K. Chesterton schrieb einst: „Die katholische Kirche ist das Einzige, das einen Menschen vor der entwürdigenden Sklaverei rettet, ein Kind seiner Zeit zu sein“ – aber das war auch noch unter einem ganz anderen Papst. Es war jene Zeit, in der der heilige Bonifatius, der Apostel der Deutschen noch in hohen Ehren stand: Der hatte eine „heilige Eiche“ gefällt, die dem heidnischen Gott Donar (dem germanischen Äquivalent von Thor, dem Gott des Donners) gewidmet war. Und damit den Germanen den Triumph des Christentums über das naturreligiöse Heidentum eindrücklich vor Augen geführt.

***

PP ist der Blog unter den alternativen Medien, der den traditionellen Katholizismus und seine Vertreter hochschätzt. Und fair über sie berichtet. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Papst Leo und die Massenmigration: Große Enttäuschung bei den US-Katholiken
Nächster Artikel
„Es wird eng um Böhmermann“
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!