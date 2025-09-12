Linker Mörder von Charlie Kirk gefasst: Tyler Robinson

Woke Ideologie schafft kaputte Menschen

(David Berger) Der mutmaßliche Mörder von Charlie Kirk wurde gefasst: Tyler Robinson (22) stammt aus Utah, ist in einer bürgerlichen Familie groß geworden, lebte in unauffälligen Verhältnissen und radikalisierte sich zum linksextremen Hater, der Charlie Kirk schon länger im Visier hatte.

Nach dem tödlichen Attentat Angriff auf Charlie Kirk wurde nun ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Utah festgenommen. Das gab Präsident Trump bekannt: „Ich glaube, wir haben ihn“, so Trump gegenüber dem Sender Fox News.

Jemand nahestehendes soll ihn nach Veröffentlichung der Fahndungsfotos erkannt haben, der Vater (wie Merkels Vater evangelischer Pastor!) übergab die Informationen an die Behörden, über einen Minister als Mittelsmann. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bestätigte die Identifizierung von Robinson als Verdächtigen.

Schon jetzt wird darüber diskutiert, ob die Todesstrafe eine angemessene Bestrafung für die Bluttat darstellt.

Tagesschau lügt zur Motiv-Kenntnis

Der Staatsfunk ist nach wie vor kräftig dabei, die Tat schönzureden und entsprechend zu framen. So schreibt Tagesschau.de: „Die Hintergründe zu dem Attentat auf Kirk sind noch völlig unklar. Auch ein politisches Motiv ist noch nicht erwiesen. Trotzdem machte Trump kurz nach Kirks Tod die politische Linke für die Tat mitverantwortlich.“

Doch die Fakten sehen anders aus: Nachdem der Verdacht auf Robinson fiel, sagten Familienmitglieder aus, er habe sich in letzter Zeit politisch links extremisiert und hasserfüllte Äußerungen über Charlie Kirk gemacht. Gegenüber Freunden und Verwandten habe er immer wieder von Kirk als einem zu bekämpfenden Feind gesprochen. Hinzukommt, die Information aus einem bekannt gewordenen internen Dokument bzw. aus Ermittlerquellen, dass die Patronen und das Gewehr, das wahrscheinlich verwendet wurde, Inschriften mit transgender- und antifaschistischer Ideologie tragen.

