Freitag, 12. September 2025
Linke Gewalt

Linker Mörder von Charlie Kirk gefasst: Tyler Robinson

Zitat aus X: "In diesen Zeiten weiß der Teufel seinen Hinkefuß hinter freundlichem Lächeln zu verbergen. Doch ein Blick in seine Augen offenbart untrüglich: seelenlose Leere." (c) Screenshot X
David Berger
By David Berger
596

Woke Ideologie schafft kaputte Menschen

(David Berger) Der mutmaßliche Mörder von Charlie Kirk wurde gefasst: Tyler Robinson (22) stammt aus Utah, ist in einer bürgerlichen Familie groß geworden, lebte in unauffälligen Verhältnissen und radikalisierte sich zum linksextremen Hater, der Charlie Kirk schon länger im Visier hatte.

Nach dem tödlichen Attentat Angriff auf Charlie Kirk wurde nun ein 22-jähriger Tatverdächtiger aus Utah festgenommen. Das gab Präsident Trump bekannt: „Ich glaube, wir haben ihn“, so Trump gegenüber dem Sender Fox News.

Jemand nahestehendes soll ihn nach Veröffentlichung der Fahndungsfotos erkannt haben, der Vater (wie Merkels Vater evangelischer Pastor!) übergab die Informationen an die Behörden, über einen Minister als Mittelsmann. Der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bestätigte die Identifizierung von Robinson als Verdächtigen.

Schon jetzt wird darüber diskutiert, ob die Todesstrafe eine angemessene Bestrafung für die Bluttat darstellt.

Tagesschau lügt zur Motiv-Kenntnis

(c) Nius.de

Der Staatsfunk ist nach wie vor kräftig dabei, die Tat schönzureden und entsprechend zu framen. So schreibt Tagesschau.de: „Die Hintergründe zu dem Attentat auf Kirk sind noch völlig unklar. Auch ein politisches Motiv ist noch nicht erwiesen. Trotzdem machte Trump kurz nach Kirks Tod die politische Linke für die Tat mitverantwortlich.“

Doch die Fakten sehen anders aus: Nachdem der Verdacht auf Robinson fiel, sagten Familienmitglieder aus, er habe sich in letzter Zeit politisch links extremisiert und hasserfüllte Äußerungen über Charlie Kirk gemacht. Gegenüber Freunden und Verwandten habe er immer wieder von Kirk als einem zu bekämpfenden Feind gesprochen. Hinzukommt, die Information aus einem bekannt gewordenen internen Dokument bzw. aus Ermittlerquellen, dass die Patronen und das Gewehr, das wahrscheinlich verwendet wurde, Inschriften mit transgender- und antifaschistischer Ideologie tragen.

David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

