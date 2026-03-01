Jubelnde Iraner stürzen Statuen des Ayatollah Ali Khamenei.

Nach den Anschlägen, bei denen der ehemalige Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und mehrere hochrangige iranische Militärführer getötet wurden, stürzen die Iraner nun Statuen des ehemaligen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei.

Unser Tweet des Tages

🚨EILMELDUNG – Nach den Anschlägen, bei denen der ehemalige Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei und mehrere hochrangige iranische Militärführer getötet wurden, stürzen die Iraner nun Statuen des ehemaligen Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei.pic.twitter.com/gGwx5fIyTM — Michael Rolf (@michael__3000) February 28, 2026

Tagesschau verbreitet Fakenews

Bilder, die der deutsche Staatsfunk vermutlich gar nicht zeigen wird. Stattdessen übernimmt und verbreitet er ungeprüft die Propagandameldungen einer iranischen „Presseagentur“, die von den Mullahs kontrolliert wird. Da wird dann von der Bombardierung einer Mädchenschule berichtet, man zeigt dazu eine durch iranische Raketen ausgelöste Explosion in Bahrain und ein Video, das in Pakistan aufgenommen wurde. Nein, der KI-Skandal von Halali war kein Einzelfall. Der Staatsfunk ist zum Propagandaorgan geworden, das jedes journalistisches Ethos hinter sich lässt.

