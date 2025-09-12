Nach den Lügen von ZDF-Propagandamacher Elmar Theveßen öffnen sich auch beim ZDF heutejournal die Pforten der Hasshölle, in der sich die Presstituierten des Staatsfunks suhlen: Freude über den Tod von Charlie Kirk sei nicht zu rechtfertigen, so Dunja Hayali. Um dann abzulästern über die „oftmals abscheulichen, rassistischen, sexistischen und menschenfeindlichen Aussagen“ und einen „radikal-religiösen Verschwörungsanhänger“.

„Frau Hayali spuckt auf das Grab von Charlie Kirk. Als Kommentar bei Radio Antifa mag das vielleicht durchgehen, aber als Moderation im öffentlich-rechtlichen Betreuungsfunk ist das einfach unterste Schublade“, so NIUS-Reporter Dr. Alexander Kissler bei NIUS Live und in unserem Tweet des Tages

Kissler weiter: Als Kommentar bei Radio Antifa mag das vielleicht durchgehen, aber als Moderation im öffentlich-rechtlichen Betreuungsfunk ist das einfach unterste Schublade.

„Frau Hayali spuckt auf das Grab von Charlie Kirk. Als Kommentar bei Radio Antifa mag das vielleicht durchgehen, aber als Moderation im öffentlich-rechtlichen Betreuungsfunk ist das einfach unterste Schublade“, sagt NIUS-Reporter Alexander Kissler @DrKissler bei NIUS Live. #nius… pic.twitter.com/KXoh8ODqzP — NIUS (@niusde_) September 12, 2025

An ihren Händen klebt das Blut der Opfer

Ja, es wird immer deutlicher, was ich schon vor etwa acht Jahren auf dem Berliner Frauenmarsch sagte: Die Hände nicht nur linker Politiker, sondern auch ihrer gleichgeschalteten Medialunken sind gerade auch in Deutschland übervoll bedeckt vom Blut der immer zahlreicher werdenden Opfer linksgrüner Hasspolitik und ihres scheinheiligen, linksfaschistischen „Kampfes gegen rechts“.

Auch wenn ich weiß, dass ich zu unbedeutend für solch eine mörderische Aktion bin, kann ich doch Menschen verstehen, die mir immer wider raten, den Mund zu halten, weil man mich sonst mit vor Stolz und dem Gefühl zu den Guten zu gehören auch irgendwann (mund)tot machen wird. So wie jener guten Freund, der mir gestern aus Frankreich schrieb:

***

Dieser Blog kämpft seit seinem Start vor fast 10 Jahren gegen linken Hass, Hetze und die damit einhergehende Gewalt. Wenn Ihnen diese Arbeit wichtig ist, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP