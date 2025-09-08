Montag, 8. September 2025
Meinungsfreiheit

Inzestuöse Justiz: Genau so einen Staat wollen wir nicht haben!

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
486

(David Berger) Die Wohnung eines 17-jährigen Mädchens in Menden (NRW) wurde widerrechtlich durchsucht, nachdem vor einer Veranstaltung mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Merz Schmierereien mit den Texten „Merz aufs Maul“ und „Antifa in die Offensive“ auftauchten. Die Direktorin des Amtsgerichts, das die Aktion anordnete, ist ganz zufällig die Ehefrau des Bundeskanzlers und CDU-Chefs, Charlotte Merz. 

Unser Tweet des Tages dazu von dem Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen:

„Genau so einen Staat wollen wir nicht haben. Einen Staat, der das (Eltern)haus eines 17jährigen SPD-Mädchens durchsucht, weil sie ein Graffiti gegen Merz an die Wand geschmiert hat. Einen Staat, in dem die Ehefrau des Bundeskanzlers die dafür zuständige Staatsanwaltschaft leitet. Einen Staat, in dem Frau Merz dann behauptet, sie habe davon nichts gewusst. Und auch keinen Staat, der von Leuten repräsentiert wird, die offenbar ein so geringes Selbstwertgefühl haben, dass sie sich von einer 17jährigen Schülerin beleidigt fühlen.“

Genau so einen Staat wollen wir nicht haben. Einen Staat, der das (Eltern)haus eines 17jährigen SPD-Mädchens durchsucht, weil sie ein Graffiti gegen Merz an die Wand geschmiert hat. Einen Staat, in dem die Ehefrau des Bundeskanzlers die dafür zuständige Staatsanwaltschaft leitet.… pic.twitter.com/zhCAv5gBlZ

— Rüdiger Lucassen, MdB (@MdB_Lucassen) September 8, 2025

AfD tritt für Meinungsfreiheit von SPD-Mitglied ein

Und für alle, die denken, Lucassen sei ein SPD-Politiker, der seine Genossin in Schutz nehmen will: Lucassen ist Verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Also jener Partei, für die Meinungsfreiheit nicht nur als Privileg für die eigenen Leute gehandhabt wird, sondern die das Grundgesetz ernst nimmt…

***

Sie hoffen darauf, dass die AfD trotz aller Widerstände Deutschland retten wird? Dann sollten Sie nicht vergessen, diesen Blog zu unterstützen, der sich seit 8 Jahren für einen fairen Umgang mit der AfD einsetzt!

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Festnahme nach exhibitionistischer Handlung
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!