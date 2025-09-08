Inzestuöse Justiz: Genau so einen Staat wollen wir nicht haben!

(David Berger) Die Wohnung eines 17-jährigen Mädchens in Menden (NRW) wurde widerrechtlich durchsucht, nachdem vor einer Veranstaltung mit dem damaligen Kanzlerkandidaten Merz Schmierereien mit den Texten „Merz aufs Maul“ und „Antifa in die Offensive“ auftauchten. Die Direktorin des Amtsgerichts, das die Aktion anordnete, ist ganz zufällig die Ehefrau des Bundeskanzlers und CDU-Chefs, Charlotte Merz.

Unser Tweet des Tages dazu von dem Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen:

„Genau so einen Staat wollen wir nicht haben. Einen Staat, der das (Eltern)haus eines 17jährigen SPD-Mädchens durchsucht, weil sie ein Graffiti gegen Merz an die Wand geschmiert hat. Einen Staat, in dem die Ehefrau des Bundeskanzlers die dafür zuständige Staatsanwaltschaft leitet. Einen Staat, in dem Frau Merz dann behauptet, sie habe davon nichts gewusst. Und auch keinen Staat, der von Leuten repräsentiert wird, die offenbar ein so geringes Selbstwertgefühl haben, dass sie sich von einer 17jährigen Schülerin beleidigt fühlen.“

AfD tritt für Meinungsfreiheit von SPD-Mitglied ein

Und für alle, die denken, Lucassen sei ein SPD-Politiker, der seine Genossin in Schutz nehmen will: Lucassen ist Verteidigungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion im Bundestag. Also jener Partei, für die Meinungsfreiheit nicht nur als Privileg für die eigenen Leute gehandhabt wird, sondern die das Grundgesetz ernst nimmt…

