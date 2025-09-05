10 Jahre „Wir schaffen das“: Aus Merkel wurde Merz!

„Wir schaffen das“ – mit diesem Satz öffnete Merkel 2015 die Tore für eine beispiellose Massenmigration. Zehn Jahre später sitzt Friedrich Merz im Kanzleramt – und führt diesen CDU-Kurs nahtlos fort. Die Folgen: Gewalt, Terror, Kontrollverlust.

Die AfD zu der Produktion: Heute vor 10 Jahren betrat der erste von Merkel eingeladene Migrant Deutschland. Mit ihrer berüchtigten Parole „Wir schaffen das“ leitete die CDU den Niedergang unserer Sicherheit, unserer Werte und Kultur und unseres Wohlstands ein. Wir werfen in unserem Film „10 Jahre: Wir schaffen das“ einen Blick zurück auf das, welche Folgen Merkels Worte hatten – und was sie bis heute anrichten.

Ein klarer Kurswechsel in der Migrationspolitik ist nur mit der AfD möglich. Wir fordern die Rückkehr zur Normalität: mit sicheren Grenzen, Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht und einer Politik im Sinne unseres Landes.