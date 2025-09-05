Freitag, 5. September 2025
10 Jahre „Wir schaffen das“: Aus Merkel wurde Merz!

„Wir schaffen das“ – mit diesem Satz öffnete Merkel 2015 die Tore für eine beispiellose Massenmigration. Zehn Jahre später sitzt Friedrich Merz im Kanzleramt – und führt diesen CDU-Kurs nahtlos fort. Die Folgen: Gewalt, Terror, Kontrollverlust.

Die AfD zu der Produktion: Heute vor 10 Jahren betrat der erste von Merkel eingeladene Migrant Deutschland. Mit ihrer berüchtigten Parole „Wir schaffen das“ leitete die CDU den Niedergang unserer Sicherheit, unserer Werte und Kultur und unseres Wohlstands ein. Wir werfen in unserem Film „10 Jahre: Wir schaffen das“ einen Blick zurück auf das, welche Folgen Merkels Worte hatten – und was sie bis heute anrichten. 

Ein klarer Kurswechsel in der Migrationspolitik ist nur mit der AfD möglich. Wir fordern die Rückkehr zur Normalität: mit sicheren Grenzen, Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht und einer Politik im Sinne unseres Landes.

PP-Redaktion
PP-Redaktion
Eigentlich ist PP nach wie vor ein Blog. Dennoch hat sich aufgrund der Größe des Blogs inzwischen eine Gruppe an Mitarbeitern rund um den Blogmacher Dr. David Berger gebildet, die man als eine Art Redaktion von PP bezeichnen kann.

David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

