„Du musst in Deutschland nur Ausländer sein!“

In Deutschland wird offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen! „Flüchtlinge“ und Ausländer genießen vor deutschen Gerichten einen Sonderstatus. Die unerklärlichen „Urteile“ bestätigen meine These. Aus Tätern werden Opfer und umgekehrt. Tim Kellner in unserem Tweet des Tages:

Und natürlich haben wir immer als Gesellschaft versagt. Aber was passiert hier genau und warum? Die Antwort scheint schnell gegeben: Der Linksstaat agiert gegen die eigene Bevölkerung. Es gibt eine Zweiklassengesellschaft. Bei den einen herrschen Milde und Nachsicht, bei den anderen wird knallhart durchgegriffen. Das ist keine Theorie, sondern Realität. Wir müssen es jeden Tag aufs Neue erfahren.

Und natürlich haben wir immer als… pic.twitter.com/jGFcl5nG12 — Tim Kellner (@TimKoffiziell) September 4, 2025

***

