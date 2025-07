Enquette-Kommission zu Corona: So schamlos wurden wir belogen!

Es gab keine Überbelegung der Krankenhäuser, es gab kein Massensterben in Bergamo und erst recht gab es keinen Beleg dafür, dass die experimentelle Corona-Impfung vor Ansteckung und Übertragung schützt.

Solche unbequemen Wahrheiten bekamen die Mitglieder der Enquete-Kommission zur Corona-Pandemie gestern im Landtag von Brandenburg zu hören. Die AfD hatte dieses Mal als Sachverständigen Professor Stefan Homburg eingeladen, der überzeugend darlegte, wie die Politik ab 2020 völlig über-reagierte und lieber auf Modellrechnungen vertraute als einfach die Augen aufzumachen.

Seinen Vortrag gibt es hier in leicht gekürzter Form:

Wer es noch nicht weiß: Mitten in der Corona-Zeit, während dieser Blog bereits die von Spahn, Lauterbach, Merkel und Co aufgetischten Lügen enttarnte und heftig kritisierte, bekam der Blogmacher eine Steuerprüfung, die zuerst die hohen Nachzahlungen mit der staats- und regierungskritischen Haltung dieses Blogs begründete. Und so könnte es weitergehen:

