Die Kirche: NGO, Kirchensteuerverein oder etwas ganz anderes?

Immer wieder kommt es hier auf PP oder auch anlässlich von PP-Artikeln in sozialen Netzwerken im Hinblick auf die katholische Kirche zu angeregten Diskussionen. Das ist gut so, denn es zeigt: Das Interesse am Katholizismus nimmt weiter zu, anlässlich des neuen Papstes sogar erstaunlich schnell.

Dennoch sind diese Diskussionen oft auch unfruchtbar, weil die Diskutanten aneinander vorbeireden. Vorbeireden deshalb, weil jeder ganz unterschiedliche Vorstellungen davon hat, was „Kirche“ überhaupt ist, sein will und sein soll. Im Hintergrund steht eine erschreckende Unkenntnis des Katholizismus.

Mit zu den begabtesten Theologen gehört derzeit der in Rom lehrende Prof. Ralph Weimann. Unter dem Motto: „Die Kirche ist keine NGO“ spricht er in einem aktuellen Interview darüber, was die katholische Kirche wirklich ist.

Ein Muss für alle, die in Zukunft kompetent über die Kirche mitreden wollen …

Gefahr des Satanismus

Ebenfalls unbedingt empfehlenswert der Vortrag des Theologen zu einer gefährlichen Hochzeit des Satanismus: