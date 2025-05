Viktor Orbán lobt Alice Weidel: „Sie lieben Ihre Heimat mehr als Brüssel!“

(David Berger) Von Erika Steinbach über Hans-Georg Maaßen bis hin zu Alice Weidel treffen sich seit gestern deutsche Influencer und konservative Politiker mit Spitzenpolitikern und Publizisten aus aller Welt in Budapest zu einer zweitägigen internationalen Konferenz, der „Conservative Political Action Conference“ (CPAC).

Kleinere Zwistigkeiten zwischen Meloni, Orbán u.a. auf der einen Seite und Alice Weidel bzw. der AfD auf der anderen scheinen vergessen. Mit überschwänglichen Worten begrüßte Viktor Orbán auf der Konferenz Alice Weidel, die das „Europa der Souveränität vertrete. Ihr Besuch in Ungarn sei von größter Bedeutung:

Viktor Orbán begrüßt Alice Weidel.

Es ist einfach großartig. „Madam President, your visit is of great importance to us.”pic.twitter.com/kcLULtuNFE — Heimatgefühl (@HeimatliebeDE) May 29, 2025

Und auf X: „Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft im Kampf für ein souveränes und sicheres Deutschland!“

Neben Ungarns Premier Viktor Orbán sind auch Geert Wilders aus den Niederlanden, Österreichs FPÖ-Chef Herbert Kickl, der slowakische Ministerpräsident Robert Fico und der tschechische Ex-Premier Andrej Babis angekündigt.

„Patrioten-Plan für Europa“

In seiner Eröffnungsrede begrüßte Orbán nicht nur Weidel überschwänglich, er präsentierte auch seinen „Patrioten-Plan für Europa“: „Er betonte, dass „wir in erster Linie Frieden wollen, wir brauchen keine neue Ostfront, und deshalb brauchen wir auch keine Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union“. Weiter hieß es: „Wir wollen Souveränität, wir wollen keine gemeinsamen Steuern, keine gemeinsame Kreditaufnahme und wir wollen keine zentrale wirtschaftliche Führung“, erklärte Orbán und betonte, er wolle nicht, dass „unser“ Geld in den Krieg eines Drittlandes fließt. Als dritten Punkt nannte Orbán die Notwendigkeit der Verteidigung der Freiheit. Den Menschen müsse ihre politische, gedankliche und Meinungsfreiheit zurückgegeben werden. Letztlich forderte der Premier: „Wir wollen Europa von den Migranten zurückerobern.“

Um diesen Plan zu realisieren, müssten die „Souveränisten-Parteien“ in ihren Ländern die Wahlen gewinnen, sagte Orbán. Er ersuchte US-Präsident Donald Trump um Hilfe im „europäischen Kampf“. Dies sei von Schlüsselbedeutung für die Eroberung Brüssels. In einer Videobotschaft lobte Trump den ungarischen Premier als einen „großartigen Menschen“, den jeder hoch schätze.“ (Quelle)

Weidel: Lasst uns Europa wieder groß machen!

„Der Wind der Veränderung weht stärker durch Europa und die westliche Welt. Die Zukunft gehört freien, patriotischen Bürgern und souveränen Nationen!“

Meine komplette Rede auf der #CPACHungary2025 jetzt anschauen und teilen! pic.twitter.com/jkbcses4nb — Alice Weidel (@Alice_Weidel) May 30, 2025

