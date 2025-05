Vera Lengsfeld: Wieviel DDR steckt im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung?

In den neuen Bundesländern ist die Sensibilität gegenüber staatlicher Bevormundung und Einschränkungen von Bürgerrechten aufgrund der DDR-Erfahrungen deutlich ausgeprägter als im Westen Deutschlands.

Der Koalitionsvertrag, auf dessen Basis die neue Bundesregierung arbeitet, macht in Teilen besorgt im Umgang mit unseren Bürgerrechten. Die engagierte Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld nimmt diese Regierungsgrundlage in einer Veranstaltung der Desiderius Ersamus Stiftung unter die Lupe und bewertet sie im Hinblick darauf.

Biografie von Vera Lengsfeld:

1952 geboren in Sondershausen (Thüringen). 1958 Umzug nach Berlin; seit 1980 in Pankow. 1970-1975 Studium der Geschichte und der Philosophie in Leipzig und Berlin. 1975-1979 Mitarbeiterin der Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Philosophie, erstes Parteiverfahren wegen Abweichlertums, Zwangsversetzung an das Institut für Wissenschaftliche Information 1980-1983 Lektorin am Verlag Neues Leben. Seit den siebziger Jahren aktiv in der Opposition gegen das SED-Regime. 1981 Mitbegründerin einer der ersten halblegalen Oppositionskreise der DDR, des Pankower Friedenskreises, seitdem Mitorganisatorin aller wichtigen Veranstaltungen der Friedens-und Umweltbewegung der DDR. 1983 zweites Parteiverfahren wegen Mitarbeit in der Bürgerrechtsbewegung, Ausschluß aus der SED, Berufsverbot, Reiseverbot 1988 Verhaftung wegen versuchter Teilnahme an der offiziellen Liebknecht-und Luxemburgdemonstration mit eigenem Plakat. Verurteilung wegen „Versuchter Zusammenrottung“, nach einem Monat Haft. Abschiebung in den Westen, Aufenthalt in England, Studium der Philosophy of religion am St John’s College Cambridge. 1989 am Morgen des 9. November Rückkehr in die DDR; abends beim Mauerfall an der Bornholmer Straße dabei; Mitglied der Verfassungskommission des Runden Tisches. 1990 Mitglied der ersten und letzten frei gewählten Volkskammer der DDR. 1990 Aachener Friedenspreis. 1996 Mitbegründerin des Bürgerbüros für die Verfolgten der DDR-Diktatur. 2003 Mitbegründerin des Gedenkstättenvereins des Stasigefängnisses Hohenschönhausen. 1990-2005 Mitglied des Deutschen Bundestages, Ausschüsse: Verteidigung, Umwelt, Wirtschaft, Kultur, Untersuchungsausschuß “Verschwundenes DDR-Vermögen”; seitdem freischaffende Autorin in Berlin. 2008 Verleihung des Bundesverdienstkreuzes; Autorin der Achse des Guten, achgut.de; Kolumnistin der PAZ

