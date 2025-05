Merz und Macron im Sonderzug in die Ostkokaine?

Wenn es nach einigen Kommentaren im Internet geht, dann hat es im Sonderzug nach Kiew ganz ordentlich geschneit. Wollten die Staatschefs als sie zu Selenskyj in die „Ostkokaine“ (Baerbock) reisten, auf einem Level mit ihrem Superstar der Kriegstüchtigkeit sein?

Unser Tweet des Tages: „Im Internet wird diskutiert, was auf dem Tisch der europäischen Staats- und Regierungschefs lag, als sie mit dem Zug zu Zelensky in Kiew reisten. Als die Kameras einschalteten, versteckte Macron hastig ein weißes Beutelchen, während Merz einen Gegenstand versteckte, der wie ein Löffel für den Kokainkonsum aussah.

Danach verstummten alle peinlich berührt.

Dmitri Rogosin schreibt: Dieser Metall-Mikrolöffel ist etwa 8-10 cm lang und wird normalerweise in sogenannten „Snuff-Kits“ (hier abgebildet) mitgeliefert. Eine Schöpfkelle an einem Ende schöpft das feine Pulver, ein flacher Spatel am anderen Ende stopft es in den Spender; ein Loch ermöglicht es, das Gerät an einen Ring zu hängen. Edelstahl ist korrosionsbeständig und lässt sich leicht desinfizieren, sodass diese Spatel bei Schnüfflern, Kokainkonsumenten und analytischen Chemikern, die einen präzisen Vorrat an Reagenzien benötigen, gleichermaßen beliebt sind.“

Macron, Stürmer & Merz: Cocaine on a Train?

🇺🇸/🇩🇪 @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer & @_FriedrichMerz snorting cocaine together? This video does not appear to be a fake. It wa shot during a train tride of the three to supposed addict Wolodymyr Selenskyj Other recordings confirm… pic.twitter.com/LgQJvlK1b4

