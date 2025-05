Von Duisburg bis Wien: Orientalische Grillsaison hat begonnen

Unser Post des Tages kommt pünktlich zum Muttertag von der X-Userin Dara p. Und wer glaubt, so etwas gäbe es nur in von der Migration geprägten Großstädten, der beachte, was einer der Kommentatoren zu den Videos schreibt:

„Dasselbe Bild überall in Deutschland – nicht nur in Großstädten. Selbst in den wohlhabendsten Gegenden sieht es so aus. Schaut euch den Badeplatz im ehemaligen Parkgelände des Sissi-Schlosses Possenhofen zwischen Starnberg und Tutzing am Starnberger See an.“