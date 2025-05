Pubertätsblocker: „Mütter wie diese kommen direkt in die Hölle“

(David Berger) Der Muttertag ist vorüber und es wird Zeit an eine Art von übelstem Kindesmissbrauch zu erinnern, den es jemals gab und an dem immer öfter nicht nur die Ärzte, sondern auch die Eltern beteiligt sind: das Verabreichen von Pubertätsblockern an angebliche Transkinder.

Unser Tweet des Tages kommt aus den USA:

Moms like this are going straight to heII pic.twitter.com/EgvKnGp8Ci — End Wokeness (@EndWokeness) May 11, 2025

Georg Pazderski dazu: „Das ist Dr. Johanna Olsen-Kennedy. Sie leitet das Zentrum für transjugendliche Gesundheit und Entwicklung in Los Angeles. Hier implantiert sie einem 11-jährigen Kind Pubertätsblocker, um mit 13 die Östrogen-Behandlung beginnen zu können. Welche Mutter lässt so etwas zu? Das ist Kindesmissbrauch der übelsten Art. Mutter und Ärztin gehören eingesperrt.“

***

Sie diesen Blog gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP