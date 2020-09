Statt ihre Stimme gegen die Verfolgung der Christen durch die Palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas zu erheben, sind diese christlichen Führer damit beschäftigt, Israel die Schuld zuzuschieben. Sie wollen, dass die Welt glaubt, dass die Christen aus Bethlehem und dem Gaza-Streifen wegen der israelischen Sicherheitsmaßnahmen gegen Terroristen fliehen, und nicht wegen der Brutalitäten, die von den palästinensischen Behörden und den Muslimen im Westjordanland und im Gaza-Streifen verübt werden. Ein Gastbeitrag von Bassam Tawil

Während christliche Führer damit beschäftigt sind, Israel zu verurteilen und Blutsverleumdungen gegen Israel zu verbreiten, werden die Christen in Bethlehem wiederholt von Strolchen und Punks ins Visier genommen.

Angriff auf Qumsiyeh

Das jüngste Opfer dieser antichristlichen Gewalt ist Dr. Salameh Qumsiyeh, ein Gynäkologe aus Bethlehem, der am 18. Februar, als er mit seinem Auto durch das Stadtzentrum fuhr, von nicht identifizierten Schlägern brutal angegriffen wurde.

Vier maskierte Angreifer stoppten Qumsiyehs Auto, wie Augenzeugen berichten, und prügelten ihn mit Knüppeln und scharfen Werkzeugen, bevor sie vom Tatort flohen. Qumsiyeh wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Sanitäter sagten, dass die Wunden, die er erlitten hatte, schwerwiegend seien.

Die Familie des Arztes, einer der größten christlichen Clans in der Gegend von Bethlehem, gab eine Erklärung heraus, in der sie den Angriff scharf kritisierte und ihn als „sündigen und verachtenswerten Angriff einer Gruppe von Feiglingen und Gesetzesbrechern und Verletzern von nationalen und sozialen Normen“ bezeichnete. Der Clan zeigte sich schockiert über den Angriff und war vorsichtig, als er behauptete, er sei von „Söldnern“ ausgeführt worden. Er forderte die Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) auf, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um „die Feiglinge zu verhaften und vor Gericht zu bringen“.

Auch palästinensische Gruppen in der Region Bethlehem prangerten den „brutalen und feigen“ Angriff auf Qumsiyeh an. „Wir verurteilen diese feige und verdächtige Tat, die unseren Traditionen fremd ist, auf das Schärfste“, sagten die Gruppierungen in einer Erklärung.

Das Holy Family Hospital in Bethlehem verurteilte den Angriff auf Qumsiyeh weiter und forderte die palästinensischen Sicherheitskräfte auf, die Täter zu fassen und vor Gericht zu stellen.

Der Angriff auf Qumsiyeh erfolgte nur wenige Wochen nach dem Tod einer Christin aus der Stadt Bet Jala in der Nähe von Bethlehem, die starb, als palästinensische Polizeibeamte ihr Haus stürmten, um ihren Sohn Yusef wegen nicht bezahlter Schulden zu verhaften. Die Frau wurde als die 63-jährige Terez Ta’amneh identifiziert.

Ta’amnehs Tochter, Marian al-Hajal, beschuldigte die palästinensischen Sicherheitskräfte, „meine Mutter getötet“ zu haben, und sagte, dass sie als Christin kein Vertrauen in das palästinensische Gesetz und die palästinensische Polizei habe. „Die sieben Polizeibeamten, die unser Haus überfielen“, sagte sie, „wurden von Jamal Hmeid, einem Neffen von Kamel Hmeid, dem palästinensischen Gouverneur von Bethlehem, angeführt.

Illegal durch Muslime beschlagnahmtes Land

Am Vorabend des vergangenen Weihnachtsfestes beschwerte sich die 76-jährige Fairouz Ijha, eine Christin aus Bethlehem, dass sie seit zwei Jahren vor Gericht kämpft, um sich das von Muslimen illegal beschlagnahmte Land der Familie zurückzuholen. „Jedes Mal, wenn ich den Richter um Erlaubnis frage, das Wort zu ergreifen, sagt er mir: ‚Sie sind noch nicht an der Reihe'“, sagte Fairouz. „Wenn ich Muslima wäre, hätte man mich anders behandelt.“

Eine christliche Lehrerin, die sich selbst als „Diana“ bezeichnete, betonte, dass die Diskriminierung von Christen nicht neu sei und sogar noch zugenommen habe. „Die [palästinensische] Polizei hat separate Regeln für Muslime und Christen“, behauptete sie. „Wenn es zum Beispiel einen Autounfall gibt, an dem ein Christ und ein Moslem beteiligt sind, stellt sich die Polizei immer auf die Seite des Moslems.

Die Notlage der Christen, die unter der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland und der Hamas im Gaza-Streifen leben, wird von der internationalen Gemeinschaft und ausländischen Journalisten im Nahen Osten oft ignoriert.

Es ist bemerkenswert, dass die christliche Bevölkerung im Gebiet von Bethlehem von 86% im Jahr 1950 auf weniger als 12% heute zurückgegangen ist. Im gesamten Westjordanland machen die Christen heute weniger als 2% der Bevölkerung aus, obwohl sie in den 1970er Jahren 5% waren.

Im von der Hamas regierten Gaza-Streifen ist die Situation der Christen noch schlimmer. Die Zahl der dort lebenden Christen ist von 4.200 im Jahr 2007 auf heute nur noch wenige hundert gesunken.

„Die Hamas hat mein Haus übernommen und es in ein Kontrollzentrum verwandelt“, sagte Kamal Teresi, ein Christ, der vor kurzem aus dem Gazastreifen geflohen ist.

„Ich wurde in mehrere Gefängnisse gesteckt, und das Hamas-Gefängnis ist nichts anderes als Prügel und psychologische Folter. Wir Christen sind keine Nebendarsteller in Palästina; wir sind seit 2000 Jahren in Palästina; wir sind keine Gäste. Sie [die Hamas] schikanieren und verletzen die christliche Öffentlichkeit und christliche Institutionen, Kirchen und Vereine. Ich kann nicht nach Gaza zurückkehren; eine Rückkehr wäre ein Todesurteil.“

Palästinensischen Führer belügen die Welt

Während gewöhnliche Christen sagen, dass sie sich unter der Palästinensischen Autonomiebehörde und der Hamas nicht mehr sicher fühlen, belügen ihre Führer die Welt weiterhin über die missliche Lage ihrer Gemeinde. Anstatt ihre Stimme gegen die Verfolgung von Christen durch die Palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas zu erheben, sind diese christlichen Führer damit beschäftigt, Israel die Schuld zuzuschieben.

Diese christlichen Führer scheinen, möglicherweise um zu vermeiden, selbst zur Zielscheibe zu werden, die Welt glauben machen zu wollen, dass die Christen aus Bethlehem und dem Gazastreifen wegen der israelischen Sicherheitsmaßnahmen gegen Terroristen fliehen, und nicht wegen der Brutalitäten, die von den palästinensischen Behörden und den Muslimen im Westjordanland und im Gazastreifen gegen sie verübt werden.

Wenn das wahr wäre, warum fliehen dann nicht auch Muslime aufgrund der angeblich israelischen Maßnahmen? Die israelischen Sicherheitsmaßnahmen richten sich übrigens in der Regel nicht gegen Christen, sondern gegen palästinensische Muslime wegen ihrer Beteiligung am Terrorismus. Wenn jemand einen guten Grund hat, vor der israelischen Security zu fliehen, dann sind es die muslimischen Terroristen und ihre Familien, und nicht friedliche und verletzliche Christen, von denen die meisten nicht in anti-israelische Aktivitäten oder Terrorismus verwickelt sind.

Was tun die palästinensischen christlichen Führer, um ihre Gemeinschaft zu verteidigen? Leider nichts. Einige schließen sich sogar den Muslimen an, die Blutsverleumdungen gegen Israel verbreiten.

Einer dieser Kleriker ist das Oberhaupt der Diözese Sebastia der Griechisch-Orthodoxen Kirche in Jerusalem, Erzbischof Atallah Hanna, der kürzlich behauptete, Israel habe ihn bei einem offenbar fehlgeschlagenen Attentat „vergiftet“. Hanna, der für seine bösartige anti-israelische Hetze bekannt ist, behauptete, er habe eine gefährliche Menge Gift eingeatmet, als ein Gaskanister durch das Fenster seines Zimmers in der Kirche geworfen wurde.

Wie sich später herausstellte, waren Hannas Anschuldigungen völlig unbegründet und lediglich die Fortsetzung einer verabscheuungswürdigen Diffamierungskampagne gegen Israel.

Eine Ermittlung durch die israelischen Behörden ergab, dass die Kirche eine israelische Firma eingeladen hatte, die Kirche mit Pestiziden zu besprühen. „Wir erwarten von einem Geistlichen, dass er sich an die Wahrheit hält“, antwortete das israelische Außenministerium auf Hannas Blutsverleumdung, „und dass Geistliche auf der ganzen Welt diese ungeheuerlichen Falschproklamationen anprangern und von der Verbreitung dieser Verleumdung absehen“.

Hanna ist, wie andere palästinensische christliche Führer, nicht nur ein Lügner, sondern ein Verräter an seiner eigenen Gemeinde. Hanna hat kein Wort gegen den Angriff auf Qumsiyeh und andere Christen in Bethlehem verlauten lassen. Das Leiden seines Volkes unter der unterdrückenden islamistischen Herrschaft der Hamas im Gaza-Streifen ist ihm egal.

Die Welt ermutigt die Christenverfolger

Indem sie den wahren Grund für die Flucht der Christen aus dem Westjordanland und dem Gazastreifen ignorieren, ermutigen Führer wie Hanna die antichristlichen Muslime und erlauben ihnen, ihre Angriffe auf die dort lebenden Christen fortzusetzen.

Was die internationale Gemeinschaft und die christlichen Institutionen auf der ganzen Welt betrifft, so ist es ihre weitreichendste Pflicht, diese Blutsverleumdungen durch palästinensische christliche Führer zu untersuchen, um zu prüfen, ob sie sachlich richtig sind. Wenn sie dies nicht tun, wird der Tag kommen, an dem kein einziger Christ mehr in Bethlehem, im Gaza-Streifen und höchstwahrscheinlich im Nahen Osten, mit Ausnahme Israels, wo die Zahl der dort lebenden Christen zunimmt, übrig bleiben.

Bassam Tawil lebt im Nahen Osten. Sein Beitrag erschien zuerst bei Gatestone Institut. Übersetzung Daniel Heiniger.

