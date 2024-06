Baerbock und die Vergewaltigungsphantasien der Kriegspropaganda

Die mutmaßliche Lüge der Annalena Baerbock: Die deutsche Außenministerin behauptet, sie hätte in Israel ein Video gesehen, welches „bei laufender Kamera“ die Vergewaltigung einer Frau durch Hamas-Kämpfer zeigt. Doch sowohl die als auch NATO als auch die israelischen Behörden erklären, dass es solche Aufnahmen nicht gibt.

Florian Warweg wollte auf der Bundespressekonferenz vom Sprecher des Auswärtigen Amts, Christian Wagner folglich wissen, ob die AM noch immer zu dieser Aussage steht sowie an welchem Tag, wo und in Begleitung welcher weiteren Personen des Auswärtigen Amts sie dieses Sequenz gesehen haben will.

Diffamierung des Fragenden statt Antworten

Die Reaktion des AA-Sprechers spricht für sich. Statt einer sachlichen Antwort gab es den Versuch, sowohl Warweg als Fragenden zu diffamieren, aber auch die UN-Sondergesandte für sexuelle Gewalt in Konflikten, Pramilla Patten – die er mindestens implizit als nicht seriöse Quellen framte.

Unser Tweet des Tages von Florian Warweg:

Die mutmaßliche Lüge der @ABaerbock: Die🇩🇪Außenministerin behauptet, sie hätte in #Israel 1 Video gesehen, welches „bei laufender Kamera“ die Vergewaltigung einer Frau durch Hamas-Kämpfer zeigt. Doch sowohl die🇺🇳als auch🇮🇱Behörden erklären, dass es solche Aufnahmen nicht gibt.… pic.twitter.com/x8KaZvAwC4 — Florian Warweg (@FWarweg) June 3, 2024

