Trump zur US-Außenpolitik: „Wir haben Millionen Menschen getötet“

(David Berger) „Wir haben 9 Billionen Dollar ausgegeben, wir haben Millionen Menschen getötet … und was haben wir bekommen? Nichts. Wir haben den Tod, wir haben Blut, wir haben nichts“, so Donald Trump über die US-Außenpolitik.

Donald Trump ist wieder da: Stärker, souveräner und entschlossener als jemals. Und die etablierte Politikklasse hat alle Gründe, um in Angst zu geraten. Denn seine Chancen stehen gut, erneut Präsident der USA zu werden und die Kriegstreiber in aller Welt sehen ihre Tage gezählt.

In diesem Zusammenhang rechnet Trump nun mit der Außenpolitik der USA ab. In einer Klarheit und Schärfe, wie das bislang noch kein Spitzenpolitiker der USA gewagt hat:

„Wir haben 9 Billionen Dollar ausgegeben, wir haben Millionen Menschen getötet … und was haben wir bekommen? Nichts. Wir haben den Tod, wir haben Blut, wir haben nichts“.

Wäre der Friedensnobelpreis nicht durch seine Preisträger der letzten Jahrzehnte komplett kompromittiert, würde ihn Trump nicht nur für seine kriegsfreie Amtszeit, sondern gerade auch für diese Worte verdient haben.

Donald Trump: „Wir haben 9 Billionen Dollar ausgegeben, wir haben Millionen Menschen getötet … und was haben wir bekommen? Nichts. Wir haben den Tod, wir haben Blut, wir haben nichts.“ Trump über seine Meinung zur US-Außenpolitik. pic.twitter.com/Z3vtHuhqwG — Ramses Sky 🇨🇭 (@RamsesSky1) January 23, 2024

Campaign 2024

Trumps Aussage fiiel im Rahmen seiner Campaign 2024. Der republikanische Präsidentschaftskandidat 2024 und ehemalige Präsident Donald Trump sprach auf einer Kundgebung in Laconia, New Hampshire, auf seiner letzten Station vor der ersten Vorwahl im Granite State. Vivek Ramaswamy, Senator Tim Scott (R-SC) und Gouverneur Doug Burgum (R-ND) schlossen sich dem ehemaligen Präsidenten auf der Bühne an, nachdem sie zuvor ihre eigenen GOP-Präsidentschaftskandidaturen beendet und Trump als Präsidentschaftskandidaten unterstützt hatten.

