Europaweit berichteten Medien von Leyla Bilges Frauenmarsch, der in Berlin gleich zweimal stattfand, nachdem die Demo beim ersten mal wegen der Blockade linksextremer Gewalttäter vorzeitig beendet werden musste.

Nach dem Berliner Vorbild soll nun der Frauenmarsch Anfang Oktober auch in Bayern, genauer in Bayerns Landeshauptstadt München, stattfinden. So die Initiatorin und Veranstalterin Leyla Bilge in einem heute verbreiteten Interview:

