Philosophia perennis berichtete kürzlich über den islamkritischen Song eines Künstlers namens Bill Rappaport, über den außer seinem Lied aus nachvollziehbaren Gründen nichts weiter bekannt ist.

Rappaport ist ein jüdischer Name – das wundert nicht, denn Juden in der westlichen Welt machen sich seit Jahren Sorgen wegen eines erstarkenden Antisemitismus, der diesmal nicht radikal-christlich oder rassistisch daherkommt, sondern radikal-muslimisch. Und dies unter den Augen der angeblich minderheitenfreundlichen Eliten des Westens. Nur – wer ist in Europa heutzutage mehr „Minderheit“? Mohammedaner oder Juden?

Das Lied scheint international herumzugehen – im deutschsprachigen Raum (und zusätzlich Benelux etc.) wohl hauptsächlich auf den Philosophia-perennis-Artikel zurückzuführen. Wie zu erwarten, wurde das Werk Rappaports von politisch korrekten Tugend- und Meinungswächtern bei Youtube gemeldet und dann gelöscht.

Nützt aber nichts – kritische Youtuber laden es laufend wieder neu hoch (nach erneuter Löschung mit Google leicht zu finden).

Was hat die Tugendwächter bzw. die Youtube-Administratoren veranlasst, das Video als gefährlich zu klassifizieren? Rappaport thematisiert lediglich bekannte muslimische Attentate (die „nichts mit dem Islam zu tun haben“) wie den LKW-Anschlag in Nizza oder das Schwulenclub-Massaker in Orlando.

Außerdem kritisiert er die politisch Korrekten – vermutlich der eigentliche Skandal – für die Verharmlosung und Vertuschung der islamisch-religiös motivierten Gewalt: „Ignoriert nur weiter die Leichenberge; es hat ja nichts mit dem Islam zu tun….“

Aber urteilen Sie selbst, liebe Leser. Philosophia-perennis hat den Song von Bill Rappaport weitgehend direkt übersetzt. Sie werden sich wundern: Der Musiker verlangt sogar ganz hippiehaft nach Liebe.

Nichts zu tun mit dem Islam (von Bill Rappaport)

Sie ließen eine Bombe beim Bostoner Marathonlauf explodieren…

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Sie töten und verstümmelten im Namen ihres Gottes

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Bangladesch-Blogger, der Tod war ihr Schicksal

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Ihr Verbrechen war nur, zu schreiben, was sie dachten

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Sie ermordeten ihre Kollegen bei der Weihnachtsfeier

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

während einiger Schlucke Sangria und Bier

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Omar schoß einen Schwulenclub in Florida zusammen

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

49 Tote während die Musik spielte

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Sie sagten, die Waffen seien der Grund dafür

…..weil es nichts mit dem Islam zu tun hat….

und daß die Waffenfreiheit in den USA abgeschafft werden muß

…..weil es nichts mit dem Islam zu tun hat….

Dreizehn Künstler tot, Charlie Hébdo

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Mach’s gut, Redefreiheit, ich hasse es, Dich gehen zu sehen

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Er mähte etliche Leute am Französischen Nationalfeiertag nieder

…..er hat aber nichts mit dem Islam zu tun….

Wenn Du weißt, warum, sagst Du es besser nicht

…..weil es nichts mit dem Islam zu tun hat….

Leute in die Luft jagen und Köpfe abhacken

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Ignoriert nur weiter die Leichenberge

…..weil, es hat nichts mit dem Islam zu tun….

Sie nahm ihr Kopftuch ab, um frei zu sein

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Sie steinigten sie, um ihr Haar nie sehen zu müssen.

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Echte liberale Geister unterstützen echte Menschenrechte

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

aber IDIOTEN wählen die falsche Seite im Kampf

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Sie werden es nicht laut ausrufen, egal, welche Sekte

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Sie denken, es sei nicht politisch korrekt

…..weil es nichts mit dem Islam zu tun hat….

Es hat nichts mit der Rasse zu tun, versuchst Du zu erklären

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

aber korrupte Ideologien fressen Dein Hirn

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Einige sagen, es seien nur Radikale

…..weil es nichts mit dem Islam zu tun hat….

Es macht keinen Sinn, es ist wirklich eine Schande

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Denn wenn Du nicht denkst, was sie denken

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Dann ist Dein Leben nichts wert und sie nehmen es Dir

…..das hat aber nichts mit dem Islam zu tun….

Nun, wie können wir all den Schmerz beenden?

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Nur Liebe kann himmlischen Gewinn bringen

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

So lernt, uns zu lieben und zu respektieren

…..hat nichts mit dem Islam zu tun….

Oder bleibt in Eurem eigenen Land weit weg

DAS NICHTS MIT DEM ISLAM ZU TUN HAT!

Nur Liebe