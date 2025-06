Papst Leo XIV. verurteilt Massaker an Christen durch muslimische Fanatiker

(David Berger) Während die Welt das jüngste Massaker an 200 Christen, besonders jene durch Muslime im nigerianischen Bundesstaat Benue ignoriert oder den Klimawandel dafür verantwortlich macht, ruft Papst Leo XIV. als einziger unter den Staatsoberhäuptern der Welt die Aufmerksamkeit der Welt auf dieses Verbrechen. Wie klar soll ein Papst den muslimischen Hintergrund der Täter benennen?

Dass Christen die weltweit am meisten verfolgte Gruppe von Gläubigen ist, wir ebenso verschwiegen, dass unter den Verfolgern fanatische Muslime, aber auch islamische Staaten zahlenmäßig die wichtigste Rolle spielen. Viele Katholiken waren sehr enttäuscht über die Tatsache, dass auch Papst Franziskus im Rahmen seines Islam-Appeasements und seines Religions-Relativismus sich kaum für verfolgte Christen einsetzte. Obwohl sich dies gerade im Rahmen seiner Refugee-welcome-Euphorie angeboten hätte.

Dies scheint sich nun unter Papst Leo XIV. zu ändern. Wenn auch nur ansatzweise. Beim traditionellen Angelus-Gebet am vergangenen Sonntag hat der neue Papst mit den auf dem Petersplatz versammelten Gläubigen ausdrücklich für die Opfer eines „schrecklichen Massakers“ im nigerianischen Bundesstaat Benue gebetet. Das Wort „Islam“ nahm er dabei allerdings nicht in den Mund.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni seien in Yelwata im Verwaltungsbezirk Guma rund 200 Menschen „brutal ermordet“ worden, sagte der Papst. Bei den meisten von ihnen handele es sich um Binnenflüchtlinge, die „bei der örtlichen katholischen Mission Unterschlupf gefunden hätten“.

Kurz vor dem sonntäglichen Angelusgebet betete der Papst für „Sicherheit, Gerechtigkeit und Frieden“ in Nigeria und fügte hinzu, dass er dabei insbesondere an die „ländlichen christlichen Gemeinden des Bundesstaates Benue denke, die unerbittlich Opfer von Gewalt seien“.

Als Reaktion auf den Angriff forderte Amnesty International Nigeria am Samstag die nigerianischen Behörden auf, „das fast tägliche Blutvergießen im Bundesstaat Benue sofort zu beenden und die eigentlichen Täter vor Gericht zu bringen“.

Pope Leo prays for the victims of a “terrible massacre” in Benue State, Nigeria.

Around 200 people were “brutally killed” in Yelwata, in the Guma Local Government Area on the night of the 13th/14th June, the Pope said, most of them internally displaced persons “sheltered by the… pic.twitter.com/gOZw8Ny0L2

— Vatican News (@VaticanNews) June 15, 2025