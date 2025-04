Niederlande: Paramilitärische islamische Einheiten trainieren für die Übernahme

„Alhamdulillah, die Armee wächst durch Allahs Willen. Wir werden bald die Welt erobern, Inshallah“ – so das Motto islamischer paramilitärischer Einheiten in Europa, die sich für den Dschihad zur endgültigen Übernahme des Abendlandes vorbereiten. In den Niederlanden tritt diese paramilitärischen „Armee Allahs“ nun ganz offen auf. Und keiner scheint sie zu hindern.

Unser Tweet des Tages von Georg Pazderski:

BEÄNGSTIGEND❗️ In den Niederlanden trainieren islamische paramilitärische Einheiten. „Alhamdulillah, die Armee wächst durch Allahs Willen. Wir werden bald die Welt erobern, Inshallah.“ Wieviele ähnliche Gruppen es wohl schon in Deutschland gibt❓pic.twitter.com/MepMIPH2O1 — Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) April 18, 2025

***

Seit mehr als 8 Jahren warnt PP vor der Islamisierung Deutschlands. Das Problem wird von Tag zu Tag drängender. Wenn Sie die Arbeit gegen diese fatale Entwicklung unterstützen könnten, wäre das eine große Hilfe!

PAYPAL (Schenkung!)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung!