Islamexperte: „Die Taliban haben Mohammed besser verstanden …“

(David Berger) Während sich die Islamisierung immer mehr als fundamentales Problem Europas darstellt, wird das Märchen vom Islam als der Religion des Friedens weiterhin vor allem von den Appeasern aus dem linksgrünen Milieu fast trotzig wiederholt. Doch kann der Islam überhaupt liberal und menschenfreundlich sein, wenn er seinem Gründer treu bleiben will?

In einer unheiligen Allianz haben CDU und SPD in Berlin beschlossen, dass dort Lehrerinnen schon bald das Kopftuch im Unterricht tragen dürfen. Das Neutralitätsgesetz, mit dem einer Berliner Lehrerin das Tragen eines kleinen Kreuzes an der Halskette untersagt wurde, soll nun zugunsten der muslimischen Kopfbedeckung in Schulen geändert werden. Ein weiterer Schritt Richtung Islamisierung oder ein Gewinn für das Grundrecht auf Religionsfreiheit?

Ist es nicht längst zu spät?

Ist es nicht so, dass uns die Politik inzwischen in eine Dilemma-Situation geritten hat: dass sowohl die strikte Einhaltung des Neutralitätsgebotes als auch dessen Aussetzung der Islamisierung in die Hände spielt? Ist nicht die Rechristianisierung Europas die letzte Chance, die denen bleibt, die Europa lieben?

Ist das Christentum, besonders der Katholizismus, der wie keine andere Konfession Herz und Verstand Europas beeinflusst hat, inzwischen zu lasch geworden, um dem kriegerischen Islam etwas entgegen zu setzen?

… und das Naturrecht?

Und welche Chance bietet das Naturrecht, um jenseits konfessioneller und religiöser Differenzen zu einem Modus des Zusammenlebens zu finden?

Anlässlich des 9. Geburtstages von PP habe ich Gastautor Dr. Gelhorn, Islamkritiker und Buchautor, in Berlin zu einem der Themen interviewt, das mich seit Entstehen des Blogs beschäftigt.

