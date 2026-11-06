„Doktorspiele“ statt Kinderschutz? Was Eltern über ihre Kita wissen sollten

(David Berger) Eltern suchen einen sicheren Ort für ihre Kinder. Doch was sich hinter den pädagogischen Konzepten einer Kita verbirgt, erfahren sie mitunter erst spät. Eine neue Broschüre von DemoFürAlle will Eltern helfen, rechtzeitig hinzusehen und konkrete Fragen zu stellen.

Wer sein kleines Kind einer Kindertagesstätte anvertraut, verbindet damit eine selbstverständliche Erwartung: Es soll dort liebevoll betreut und vor Übergriffen geschützt werden. Doch ein freundliches Aufnahmegespräch und ansprechend gestaltete Gruppenräume beantworten noch nicht alle entscheidenden Fragen. Wie geht die Einrichtung mit körperlichen Grenzen um? Wann greifen Erzieher ein? Und welche Vorstellungen von „sexueller Bildung“ bestimmen den Kita-Alltag?

Hier setzt die neue Broschüre »„Sexuelle Bildung“ in der Kita? Worauf Eltern achten sollten« an. Herausgeber ist die Initiative Elternaktion des Vereins Ehe-Familie-Leben, der DemoFürAlle trägt. Der nach Angaben der Initiative 32-seitige Leitfaden soll insbesondere jungen Eltern helfen, die Konzepte einer Einrichtung zu prüfen, bevor sie einen Betreuungsvertrag unterschreiben.

Alarmierende Zahlen – und Fragen nach dem Schutz der Kinder

Den Hintergrund bilden deutlich gestiegene Meldungen über sexualisierte Übergriffe unter Kita-Kindern. In Nordrhein-Westfalen stieg ihre Zahl von 128 im Jahr 2022 auf 501 im Jahr 2025. Diese Größenordnung lässt sich anhand einer Antwort der Landesregierung nachvollziehen: Für 2025 werden darin 329 Meldungen im Rheinland und 172 in Westfalen-Lippe ausgewiesen. Damit hat sich die Zahl gegenüber 2022 nahezu vervierfacht. Es handelt sich um gemeldete Vorfälle; die Statistik allein erklärt weder die Ursachen des Anstiegs noch den Einfluss einzelner pädagogischer Konzepte.

DemoFürAlle sieht insbesondere in bestimmten sexualpädagogischen Ansätzen ein Problem. Die Initiative kritisiert Konzepte, die sogenannte Doktorspiele ausdrücklich vorsehen oder hierfür Rückzugsmöglichkeiten eröffnen. Nach ihrer Einschätzung können solche Vorgaben dazu führen, dass Erwachsene Grenzen zu spät ziehen und Übergriffe begünstigt werden. Sprecherin Hedwig von Beverfoerde bringt die Erwartung der Eltern in der Pressemitteilung auf den Punkt: „Eltern geben ihr Kind in die Kita in der Annahme, dass es dort sicher ist.“ Kleine Kinder seien darauf angewiesen, dass Erwachsene sie schützen und rechtzeitig eingreifen. Von den Trägern verlangt sie, die von ihrer Initiative als gefährlich bewerteten Konzepte abzuschaffen.

Der entscheidende Maßstab sollte tatsächlich selbstverständlich sein: Pädagogische Überlegungen müssen sich am Schutz des konkreten Kindes bewähren. Seine Scham, sein Unbehagen und seine persönlichen Grenzen verdienen Respekt. Wo ein Kind bedrängt wird, darf die Verantwortung der Erwachsenen nicht hinter beschönigenden Begriffen verschwinden.

Vor der Unterschrift die Konzepte lesen

Die Broschüre will deshalb praktische Orientierung geben. Laut Herausgeber stellt sie sieben Schlüsselbegriffe aus tatsächlich verwendeten Kita-Konzepten vor – jeweils mit Originalzitat, Erläuterung und Fragen für das Gespräch mit der Leitung. Eine davon lautet: „Gibt es in Ihren Räumen oder im Außengelände Bereiche und Ecken, die nicht einsehbar sind?“ Damit lenkt der Leitfaden den Blick auf Fragen, die bei der Suche nach einem Betreuungsplatz leicht untergehen: Welche Situationen beaufsichtigen die Mitarbeiter? Wie erkennen sie Grenzverletzungen? Welche Regeln gelten zum Schutz der Intimsphäre? Und wie werden Eltern informiert, wenn es einen Vorfall gibt?

Nach Darstellung der Herausgeber behandelt die Broschüre außerdem die Wahl der Einrichtung und das geeignete Eintrittsalter, erläutert die Elternrechte und bietet eine Checkliste für den Ernstfall. Ein weiterer Teil setzt sich kritisch mit sexualpädagogischen Denktraditionen auseinander, die die Initiative unter anderem mit Helmut Kentler verbindet. Für Eltern ergibt sich daraus ein naheliegender Schritt: Sie sollten sich die pädagogischen Unterlagen und das Schutzkonzept bereits vor der Anmeldung zeigen und unklare Formulierungen erklären lassen. Gerade bei einem Thema, das die körperliche Unversehrtheit der Kinder betrifft, müssen Einrichtungen verständliche Antworten geben können. Vertrauen wächst durch Offenheit und überprüfbare Schutzmaßnahmen.

Erstmals öffentlich vorgestellt und verteilt wird die Broschüre nach Angaben von DemoFürAlle am 7. und 8. November 2026 auf der Büchermesse Seitenwechsel in Halle an der Saale. Die Initiative ist gemeinsam mit ihrem Trägerverein am Stand B-5 vertreten. Hedwig von Beverfoerde steht dort am Samstag für Interviews zur Verfügung.

Die Broschüre kann außerdem kostenfrei bestellt und als PDF heruntergeladen werden.

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