(David Berger) Alexander Wendt zählt zu den scharfsinnigsten und unabhängigsten Publizisten Deutschlands. Am 25. Oktober hat er in München die katholische Taufe empfangen – mit „Philosophia-Perennis“ spricht er über seinen Weg zum Glauben, die Schönheit der heiligen Messe und das „letzte wirkliche Abenteuer“ unserer Zeit.

Alexander Wendt gehört zu den profiliertesten unabhängigen Stimmen im deutschen Journalismus. Er verbindet analytische Schärfe mit sprachlicher Eleganz, historische Bildung mit einem unbestechlichen Blick für die Widersprüche unserer Gegenwart. Der 1966 in Leipzig geborene Publizist schrieb unter anderem für „Welt“, „Stern“ und „Wirtschaftswoche“, war viele Jahre beim „Focus“ tätig und gründete das Onlinemagazin „Publico“. Seine Texte zeichnen sich durch eine Tugend aus, die im meinungsstarken Medienbetrieb selten geworden ist: Er nimmt seinen Lesern das eigene Denken nicht ab, sondern fordert sie dazu heraus.

Am 25. Oktober hat Wendt in der Münchner St. Michaelskirche die Taufe empfangen und ist katholischer Christ geworden. Für den in der DDR aufgewachsenen Autor steht dieser Schritt am Ende einer langen Annäherung – und zugleich am Anfang eines neuen Weges. Die Beschäftigung mit den christlichen Wurzeln unserer Freiheit, die Begegnung mit der Schönheit des Glaubens und ein Wort Benedikts XVI. haben dabei eine besondere Rolle gespielt. Sein neues Buch heißt „Klarer Geist in wirren Zeiten“ (hier bestellbar). Über die Suche nach Orientierung, über Zweifel und Glauben, die überraschende Kraft der heiligen Messe und seine Entscheidung für die Taufe habe ich mit Alexander Wendt gesprochen. Dabei fällt ein Satz, der weit über dieses persönliche Gespräch hinausweist: „Zum Glauben zu kommen – das ist das letzte wirkliche Abenteuer, das uns in der Postmoderne noch offensteht.“

David Berger: Herr Wendt, Ihr neues Buch trägt den Titel „Klarer Geist in wirren Zeiten“. Nun haben Sie sich am 25. Oktober in München taufen lassen. Ist Ihre Hinwendung zum katholischen Glauben vielleicht die persönlichste Antwort auf die Frage nach geistiger Orientierung, die Sie in Ihrem Buch beschäftigt?

Alexander Wendt: Ja, mit Sicherheit die persönlichste und privateste, denn sie betrifft nur mich. Mein Buch verbindet Essays zu Themen wie Freiheit, Individualität, Skepsis, Glauben, Unternehmergeist mit ausgewählten Zitaten aus dreitausend Jahren – mit dieser Art von Ewigkeitssätzen, die heute noch so frisch wirken wie in der Zeit, aus der sie stammen. Und zwar deshalb frisch, gültig und unangreifbar, weil ihre Autoren Erkenntnis in wenigen Worten so verdichten, dass sich daran nichts mehr verbessern lässt. „Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das Recht, den Leuten das zu sagen, was sie nicht hören wollen“ – dieser Spruch von George Orwell fasst die Essenz des Freiheitsbegriffs für alle Zeiten zusammen. Jeder versteht ihn – selbst ausgemachte Freiheitsfeinde. Die Feststellung des Theologen Paul Tillich, dass der Zweifel nicht das Gegenteil, sondern Element des Glaubens ist, leuchtet genauso unmittelbar ein. Für mich bedeutete die Taufe eine Station – und wohlgemerkt nicht das Ende – eines langen Weges, der vor Jahren nicht von einem aggressiven Atheismus ausging, aber auch nicht sehr weit davon entfernt. Tillichs Satz war und ist für mich eine Hilfe, denn er sagt: religiöser Glaube ist kein starrer Zustand. Zum Christentum gehört die Auseinandersetzung mit dem Glauben, dem Gottesbegriff. Man darf Fragen stellen.

Ich kann nicht wie andere fraglos und aus der Tiefe meiner Person glauben, so, wie das andere von Kindheit her können. Irgendwann hatte ich begriffen: das muss ich auch gar nicht. Benedikt XVI hatte einmal auf die Frage, wie viele Wege es zu Gott gibt, geantwortet: „So viele, wie es Menschen gibt.“ Das war wahrscheinlich das Wort, das auf diesem Weg zur Kirche für mich die größte Bedeutung hatte.

David Berger: Sie sind in der DDR aufgewachsen, in einem Staat, der den Atheismus zur offiziellen Weltanschauung erhoben hatte. Welche Rolle spielte das Christentum in Ihrer Kindheit und Jugend? Und wann wurde aus einer zunächst vielleicht intellektuellen Beschäftigung mit Religion die persönliche Überzeugung, dass Gott tatsächlich existiert?

Alexander Wendt: Meine Eltern waren getauft worden, sind dann aber unter dem politischen Druck der fünfziger Jahre aus der Kirche ausgetreten. Damals hieß es: wer in der Kirche bleibt, ist von höherer Bildung ausgeschlossen, also auch schon vom Abitur. Sie haben das Thema Kirche nicht erwähnt, allerdings hatten wir, wenn wir verreist waren, manchmal Kirchen besucht – eher wie Museen, um die Kunst darin anzuschauen. Die Kirchen im Erzgebirge sind zwar protestantisch, aber reich geschmückt, wie man es sonst nur von katholischen kennt. Dort hatte es keinen Bildersturm gegeben. Und wir waren oft in Museen, in Leipzig und anderswo. Die Abteilungen der alten Kunst zeigten auch in der DDR ganz überwiegend Bilder mit biblischen Szenen. Meine Eltern erklärten mir vieles: Beispielsweise, dass der Christopherus schwer am Christuskind zu tragen hat, weil er sich mit ihm das Gewicht der ganzen Welt auf die Schultern lädt. Mit 16 hatte ich mir in einer Kirche in Rostock – auch im Urlaub – eine Bibel gekauft, weil ich meinte, dass die zum Bildungskanon gehört.

Das Christentum war für mich über lange Zeit ein nicht unbekanntes Gebiet, so, wie man ein Territorium aus dem Atlas kennt. Aber ich hatte es nicht betreten. Das änderte sich erst spät, und zwar, als ich das Buch „Verachtung nach unten. Wie eine Moralelite die Bürgergesellschaft bedroht – und wie wir sie verteidigen können“ schrieb. In einem Kapitel suche ich Antworten auf die Frage: war ist ein Bürger? Wie sind Bürgergesellschaften entstanden? Und warum nur im Westen? Ich erzählte in diesem Abschnitt, wie vieles, was wir heute als ganz weltlich begreifen, im Christentum wurzelt. Beispielsweise unser Individualitätsbegriff: der Koran richtet sich an ein Kollektiv, Christus fordert den Einzelnen zur Nachfolge auf. Oder eben sie Skepsis: Jesus fordert den zweifelnden Thomas auf, seinen Finger in die Wunde zu legen. Er befiehlt ihm eben nicht den blinden Glauben, sondern sagt: prüfe selbst. „Gott“ ist für mich eine Vorstellung, die über mich hinausreicht, die sich aber äußert in Gedanken, in Bildern, in Sinn. Ich finde den Satz sehr treffend: „Gott steckt im Detail.“

David Berger: Viele konservative Intellektuelle verteidigen das Christentum als kulturelles Fundament Europas, ohne selbst gläubig zu sein. Ihnen hat das offenbar irgendwann nicht mehr genügt. Was hat Sie letztlich von der Wahrheit des katholischen Glaubens überzeugt? Waren es bestimmte Bücher, Begegnungen oder persönliche Erfahrungen?

Alexander Wendt: Ja, die Anziehungskraft des Glaubens spüren viele Intellektuelle, die selbst nicht zur Kirche gehören. Der französische Autor Gilles Kepel hat sich neulich auf den uralten Pilgerweg zum Heiligen Gilles begeben, obwohl er kein Katholik ist. Aber er hat dort offenkundig etwas gesucht – eine spirituelle Nahrung. Und er meinte, dass diese Suche seiner Intellektualität nicht schadet. Für mich gab es einen Moment der Bestätigung zu einem Zeitpunkt, als ich mich schon längst für die Taufe entschieden hatte, oder vielmehr: wirksame Bilder. Und zwar von dem Besuch Leos in Frankreich. Eine Million Katholiken in Paris, die Champs Elysee leuchtend gelb von den Kirchenfahnen. Ich dachte an den Satz von Michel Houellebecq, dass Rettung für Frankreich, wenn sie denn kommt, nur aus dem katholischen Glauben kommen kann. Der Papst sagte in Paris etwas sehr Ähnliches: man kann die Geschichte Europas nicht ohne das Christentum erzählen. Obwohl ich mich wie gesagt schon entschieden hatte, hatte ich in diesem Moment das Gefühl: du machst mit deiner Taufe weder etwas Falsches noch etwas Unwichtiges.

David Berger: Sie haben sich als Journalist immer wieder kritisch mit politischen Ideologien und weltlichen Heilsversprechen auseinandergesetzt. Hat diese Erfahrung Ihren Weg zum Glauben beeinflusst? Und sehen Sie im christlichen Menschenbild eine Antwort auf die Versuche unserer Zeit, den Menschen ohne Gott zu erklären und letztlich neu zu erschaffen?

Alexander Wendt: Ich hatte mich schon in meinem vorvorigen Buch „Kristall“ mit dem Posthumanismus auseinandergesetzt, und später immer wieder mit der enormen Geschwindigkeit, in der sich die Künstliche Intelligenz entwickelt. Wenn man fragt: was ist (abgesehen von den Fähigkeiten zur Informationsverarbeitung) der kategoriale Unterschied zwischen einem Programm und einem Menschen, dann kommt man zu dem Punkt: die AI kennt und braucht keinen Gott. Vielleicht hält sie sich irgendwann für Gott. Das wäre aber etwas anderes. Für mich gehören außerdem Glaube und Schönheit eng zusammen. Diese Schönheit wird in vielen Kirchen durch die Bilder und Figuren zur Gestalt, aber auch durch die Form der Heiligen Messe. Ich meine, eine Gesellschaft, die keinen Gott und keine Religion mehr kennt, wäre vor allem eine Gesellschaft der radikalen Hässlichkeit.

David Berger: In mehreren europäischen Ländern lässt sich seit einiger Zeit ein neues Interesse am katholischen Glauben beobachten, gerade auch unter jüngeren Menschen und Intellektuellen. Manche sprechen bereits von einem neuen katholischen Frühling. Nehmen Sie diese Entwicklung ebenfalls wahr? Und könnte Ihre eigene Konversion Teil einer größeren geistigen Neuorientierung sein, die sich gegen die zunehmende Säkularisierung und Orientierungslosigkeit unserer Gesellschaften richtet?

Alexander Wendt: Ja, es gibt offenbar eine christliche Renaissance in westlichen Ländern, in Frankreich noch viel deutlicher als in Deutschland. Gerade jüngere suchen nicht nur einfach Spiritualität – denn die könnten sie auch im Buddhismus finden. Sondern sie wollen sich auch ihrer kulturellen Wurzeln versichern. Es gibt einen spirituellen Hunger, zumindest einen spirituellen Appetit. Vor ein paar Tagen hatte ich ein Video von Jugendlichen gesehen, die als Flashmob durch ein Einkaufszentrum in der Nähe von Portland tanzen und christliche Lieder singen. Das wirkte gar nicht albern, sondern selbstbewusst und vor allem fröhlich. Sie strahlten etwas ganz anderes aus als Teenager, die auf ihr Handy starren.

David Berger: Der katholische Glaube ist mehr als eine Weltanschauung oder ein philosophisches System. Er umfasst auch Gebet, Gottesdienst, Sakramente und die persönliche Beziehung zu Christus. Was haben Sie auf Ihrem Weg zur Taufe als besonders bereichernd erlebt? Und gibt es etwas, das Sie am katholischen Glauben besonders fasziniert oder vielleicht auch überrascht hat?

Alexander Wendt: Die heilige Messe. Ich hätte nicht gedacht, dass sie eine solche Wirkung auf mich hat. Sie ist eine Aufführung, aber anders als in der Oper machen die Laien mit – sie sind mit den Priestern durch eine Form verbunden. Der Katholizismus wirkt eben nicht nur durch Worte, sondern sehr stark durch alte und durchdachte Formen.

David Berger: Mit der Taufe haben Sie eine Entscheidung getroffen, die weit über eine intellektuelle Überzeugung hinausgeht. Was hat sich dadurch in Ihrem Leben verändert? Und was würden Sie einem Menschen sagen, der das Christentum zwar bewundert, aber noch davor zurückschreckt, selbst den Schritt zum Glauben zu wagen?

Alexander Wendt: Jeder muss über den Schritt selbst entscheiden. Schon die Hinwendung zu dem christlichen Erbe ist ein Gewinn, selbst wenn jemand nicht Mitglied der Kirche wird. Für mich hat sich ein Raum geöffnet, der neu für mich ist. Zum Glauben zu kommen – das ist das letzte wirkliche Abenteuer, das uns in der Postmoderne noch offensteht.

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