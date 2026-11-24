Marine Le Pen hat die Einladung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach Kiew ausgeschlagen. Die Politikerin des Rassemblement National will im französischen Präsidentschaftswahlkampf 2027 auf Auslandsreisen verzichten. Für ein Gespräch mit Selenskyj hat sie Brüssel vorgeschlagen. Dort ließe sich die Frage der Ukraine-Finanzierung mit den europäischen Partnern erörtern.

Im Fall eines Wahlsiegs will Le Pen die französischen Finanzhilfen für die Ukraine binnen sechs Monaten beenden. Das soll auch für Zahlungen über die Europäische Union gelten. Humanitäre Hilfe und Materiallieferungen will sie weiterhin ermöglichen. Zugleich plädiert sie für mehr diplomatische Anstrengungen und warnt vor den Folgen eines direkten Kriegseintritts der NATO.

Le Pen stellt damit eine Frage, die auch in Deutschland mehr Aufmerksamkeit verdient. Wie lange und in welchem Umfang können europäische Regierungen die Ukraine finanziell unterstützen, und welche diplomatische Strategie verfolgen sie dabei? Es ist vernünftig, darüber vor einer Wahl offen zu streiten. Wer weitere Milliarden bereitstellen will, sollte den Bürgern erklären, welches politische Ziel er damit verfolgt und wie er es erreichen will.

In Deutschland drängt die AfD auf einen Kurswechsel. Ihre Bundestagsfraktion fordert, die deutsche Finanz- und Militärhilfe für Kiew abzubauen, bis die Ukraine zu ernsthaften Friedensverhandlungen mit Russland bereit ist. Humanitäre Hilfe soll weiter möglich bleiben. Wie Le Pen rückt die AfD damit die Frage in den Mittelpunkt, wie lange die Unterstützung weiterlaufen soll und welchen Beitrag die Diplomatie zu einem Ende des Krieges leisten kann.