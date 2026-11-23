Nach dem Tod Hubert Aiwangers soll Bayerns Digitalminister Fabian Mehring Bundesvorsitzender der Freien Wähler und Teil einer Doppelspitze in Bayern werden. Die Wahl steht noch aus. Doch schon jetzt stellt sich die Frage, wie viel von Aiwangers Partei unter Mehring übrig bliebe.

Hubert Aiwanger konnte mit einem Satz die halbe Hauptstadt gegen sich aufbringen und zugleich im Wirtshaus aussprechen, was viele längst dachten. Darin lag ein Gutteil seines politischen Erfolgs. Er gab den Freien Wählern ein Profil, das über die Summe ihrer Bürgermeister und Landräte hinausreichte. Wer bei ihnen sein Kreuz machte, durfte damit rechnen, dass wenigstens einer am Kabinettstisch laut fragte, was die anderen längst für entschieden hielten.

Wie verschieden Aiwanger und Mehring politisch ticken, ließ sich schon in der Corona-Zeit beobachten. Im Januar 2021 erklärte Aiwanger für die Parteispitze, die Impfung müsse freiwillig bleiben. Im November hielt Mehring, damals parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion, eine allgemeine Impfpflicht für womöglich unvermeidbar, sollte die Impfbereitschaft der Ungeimpften nicht deutlich steigen. Impfen sei jetzt „erste Bürgerpflicht“, sagte er. Aiwanger fragte im selben November, wie eine solche Pflicht überhaupt durchgesetzt werden sollte und was verfassungsrechtlich möglich wäre. Für Mehring rückte der Zwang als Option näher. Aiwanger wollte wissen, was er für den Einzelnen konkret bedeuten würde.

Totalitäre Neigungen

Als Digitalminister wirbt Mehring für eine Klarnamenpflicht in sozialen Medien. Damit will er unter anderem erreichen, dass sich die Urheber von Drohungen und Beleidigungen leichter zur Verantwortung ziehen lassen. Zugleich befürwortet er im Rahmen des Jugendschutzes eine europaweit funktionierende Altersverifikation und wendet sich gegen ein pauschales Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche. Gerade bei der Klarnamenpflicht bleibt die Frage, weshalb auch der rechtstreue Bürger seine Identität preisgeben soll, wenn er sich öffentlich äußern will. Wer den eigenen Arbeitgeber, die örtliche Verwaltung oder eine mächtige Institution kritisiert, kann gute Gründe für ein Pseudonym haben.

Ein Linksrutsch? Die Klarnamenpflicht findet auch bei CDU-Kanzler Friedrich Merz Anklang. Das macht Mehrings Kurs für die Freien Wähler eher heikler. Je bereitwilliger sie sich in den parteiübergreifenden Konsens über immer neue Pflichten einfügen, desto weniger Grund haben ihre Wähler, ihnen eine eigene Stimme zu geben. Wer Zustimmung im grün geprägten Großstadtmilieu sucht, kann dabei leicht überhören, was die eigene kommunale Basis von solcher Politik hält. Die geplante bayerische Doppelspitze bietet der Partei die Chance, genau das zu verhindern. Neben einem Minister soll jemand aus der Kommunalpolitik den Landesverband führen. Entscheidend ist, ob diese zweite Stimme auch dann Gewicht hat, wenn sie dem Minister widerspricht. Der Anfang vom Ende wäre erreicht, wenn die Freien Wähler ihre Volksnähe nur noch mit einem Posten im Parteivorstand belegen könnten.