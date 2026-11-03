Markus Krall bei Ben ungeskriptet: Eine schonungslose Abrechnung mit einem kranken System

Mehr als drei Stunden, die es in sich haben: Im Gespräch mit Ben von „ungeskriptet“ analysiert der Ökonom und Bestsellerautor Markus Krall die wirtschaftliche und politische Krise des Westens. Es geht um Geldentwertung, Staatsverschuldung, politische Fehlentwicklungen und die Zukunft Deutschlands. Doch das vielleicht wichtigste Bekenntnis steht ganz am Ende: Ohne Gott und die Freiheit des Menschen gibt es keinen wirklichen Neuanfang.

Schon nach wenigen Minuten weiß man beim Verfolgen dieses dreistündigen Interviews, dass man hier nicht die üblichen, weichgespülten Antworten eines mediengeschulten Gesprächspartners zu hören bekommt. Was der frühere Spitzenberater internationaler Banken und Regierungen entfaltet, ist eine umfassende Kritik an den wirtschaftlichen und politischen Grundlagen unserer Gegenwart. Dabei beeindruckt nicht allein seine analytische Schärfe, sondern auch die Bereitschaft, unbequeme Schlussfolgerungen zu ziehen.

Schon der Einstieg macht deutlich, dass hier kein gewöhnlicher Wirtschaftskommentator spricht. Krall hält die gegenwärtige Krise für eine der größten, die unsere Generation erleben wird. Er spricht von systematischen Täuschungen in der Klima-, Corona-, Migrations- und Kriegspolitik und von einer politischen Klasse, die den Bezug zur wirtschaftlichen Realität weitgehend verloren habe. Das sind harte Urteile, die man nicht in jedem Detail teilen muss. Doch gerade darin liegt der Reiz dieses Interviews: Krall betrachtet die Entwicklungen nicht isoliert, sondern versucht, ihre gemeinsamen Ursachen freizulegen.

Vom Spitzenberater zum Systemkritiker

Besonders überzeugend ist Kralls Schilderung seines eigenen Weges. Anders als manche seiner Kritiker suggerieren, kommt er keineswegs aus einer politischen Protestbewegung, sondern aus dem innersten Bereich des internationalen Finanzsystems. Als Spezialist für Risikomanagement arbeitete er unter anderem für McKinsey und beriet Banken, Versicherungen, Aufsichtsbehörden und Regierungen. Seine Kritik entstand nach eigener Darstellung gerade aus den Erkenntnissen, die er während dieser Tätigkeit gewann. Die Entdeckung sogenannter Zombie-Unternehmen, die nur aufgrund künstlich niedriger Zinsen und staatlicher Unterstützung überleben können, wurde zum Ausgangspunkt seiner grundsätzlichen Auseinandersetzung mit der Geldpolitik der Zentralbanken.

Hier gelingt dem Gespräch etwas, das in der öffentlichen Debatte selten geworden ist: Komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge werden allgemeinverständlich erklärt. Krall zeichnet die langfristigen Folgen einer Politik nach, die wirtschaftliche Fehlentwicklungen durch immer neue staatliche Eingriffe zu überdecken versucht. Von der Eurokrise über die Inflation bis zur internationalen Stellung des Dollars spannt er einen weiten historischen Bogen. Besonders seine Überlegungen zur zunehmenden Verschuldung westlicher Staaten und zu den Bestrebungen der BRICS-Länder, sich aus der Abhängigkeit vom Dollar zu lösen, machen deutlich, dass die gegenwärtigen Probleme weit über Deutschland hinausreichen. Nicht jede seiner Prognosen muss eintreten, doch die Fragen, die er aufwirft, verdienen Aufmerksamkeit.

Besonders politisch wird das Gespräch dort, wo Krall die deutsche Staats- und Gesellschaftspolitik kritisiert. Er verweist auf gewaltige finanzielle Verpflichtungen für internationale Hilfsprogramme, Migration und politische Großprojekte, während immer mehr Bürger im eigenen Land unter wirtschaftlichem Druck stehen. Seine Diagnose lautet, dass es nicht in erster Linie an Geld mangele, sondern an vernünftigen Prioritäten, Sachverstand und politischer Verantwortlichkeit. Hinter zahlreichen staatlichen Programmen erkennt er zudem Strukturen, in denen sich wirtschaftliche Interessen, Bürokratie und politische Macht gegenseitig begünstigen.

Eine besondere Stärke des Interviews liegt auch bei Gastgeber Ben. Er gibt seinem Gast Raum, lässt ausführliche Gedankengänge zu und unterbricht nicht ständig mit vorgefertigten Gegenargumenten. Zugleich fragt er dort nach, wo Zusammenhänge erklärungsbedürftig werden, und übersetzt komplizierte Überlegungen in anschauliche Alltagsbeispiele. Das Gespräch gewinnt dadurch eine Lebendigkeit, die vielen klassischen Fernsehinterviews fehlt. Hier wird auf die Urteilskraft des Publikums gesetzt, statt ihm fertige Bewertungen vorzuschreiben.

Bemerkenswert sind außerdem Kralls Ausführungen über seinen Umzug in die Schweiz und seine Kritik an der deutschen Unternehmenskultur. Er beschreibt eine Entwicklung, in der große Konzerne zunehmend von risikoscheuen Verwaltern statt von wirklichen Unternehmerpersönlichkeiten geführt würden. Bürokratische Anpassung und politische Nähe hätten vielerorts Kreativität und Verantwortungsbereitschaft verdrängt. Dem stellt er das Ideal einer freiheitlichen Wirtschaftsordnung gegenüber, die auf Eigeninitiative, Eigentum, Wettbewerb und persönlicher Haftung beruht.

Am Ende steht die Frage nach Gott

Doch der eigentliche Höhepunkt des Gesprächs kommt überraschenderweise erst ganz am Schluss. Auf Bens Frage, welchen einzigen Gedanken er sich selbst hinterlassen würde, wenn er am nächsten Morgen ohne jede Erinnerung erwachte, antwortet Krall mit drei schlichten Worten: „Frage Gott um Hilfe.“

Diese Antwort verleiht dem gesamten Interview rückblickend eine zusätzliche Tiefe. Denn Krall begründet seine Überzeugung von der Freiheit des Menschen ausdrücklich religiös. Der Mensch sei als freies Wesen geschaffen, sein freier Wille Teil der göttlichen Ordnung. Eine Gesellschaft, die diese Freiheit missachte, verstoße letztlich gegen die Ordnung, die Gott dem Menschen zugedacht habe. Freiheit bedeutet für Krall dabei keineswegs Beliebigkeit, sondern ist untrennbar mit Eigenverantwortung, Selbstbeherrschung und moralischen Verpflichtungen verbunden.

Gerade für christliche Zuschauer dürfte dieses Bekenntnis zu den bewegendsten Momenten gehören. Nach stundenlangen Analysen über Geld, Macht und wirtschaftlichen Niedergang steht plötzlich nicht mehr das Finanzsystem im Mittelpunkt, sondern die Frage nach dem letzten Fundament menschlichen Handelns. Krall erinnert daran, dass eine freiheitliche Gesellschaft nicht allein durch ökonomische Reformen gerettet werden kann, sondern Menschen braucht, die sich ihrer Verantwortung vor Gott bewusst sind.

So bleibt am Ende trotz aller düsteren Prognosen keineswegs nur Pessimismus zurück. Krall versteht die gegenwärtige Krise auch als mögliche Voraussetzung einer Erneuerung. Seine Hoffnung richtet sich auf eine Rückbesinnung auf Freiheit, Verantwortung und jene moralischen Grundlagen, ohne die weder eine funktionierende Wirtschaft noch eine gerechte Gesellschaft dauerhaft bestehen kann.

Das Gespräch bei „Ben ungeskriptet“ ist deshalb weit mehr als ein wirtschaftspolitisches Interview. Es ist eine intellektuelle Herausforderung, eine streitbare Zeitdiagnose und schließlich ein überraschend persönliches Glaubenszeugnis. Dass nicht jede Zahl und jede weitreichende These ungeprüft übernommen werden sollte, schmälert seinen Wert nicht. Im Gegenteil: Ein gutes Interview zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es zum eigenständigen Nachdenken anregt.

Wer verstehen möchte, warum Markus Krall zu den markantesten Kritikern des gegenwärtigen politischen und wirtschaftlichen Systems gehört, sollte sich diese gut drei Stunden Zeit nehmen. Und wer bis zum Ende dabei bleibt, wird feststellen, dass der vielleicht wichtigste Satz des gesamten Gesprächs nicht von Zinsen, Schulden oder Staatsausgaben handelt, sondern von Gott.