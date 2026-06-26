Hitlergruß eines AfD-Politikers?

Es ist egal, was jemand sagt oder tut, wichtig ist nur, WER es sagt oder tut. Unzählige Politiker haben „Alles für Deutschland“ gesagt, aber nur einer wurde dafür bestraft. Und unzählige Politiker haben mit erhobener Hand gegrüßt, aber nur bei EINEM wird es skandalisiert.

PP berichtete darüber (siehe hier), wie ein angeblicher Hitlergruß auf einem 6 Jahre alten Foto von den Medien gezielt gepusht und skandalisiert und im Bundestag für Rücktrittsforderungen missbraucht wurde. Für mich, als visuell geprägten Menschen, gilt auch hier: Bilder sagen mehr als Tausend Worte.

Zuerst ein kurzer Clip (Animation) von mir:

Es gibt von Seiten des Betroffenen und auch der freien Medien verschiedene Erklärungsversuche. Ich empfinde das als Niederknien vor den Hetzern. Es ist im Zweifelsfall ein ganz normaler Gruß, genauso alltäglich und oft unvermeidbar wie die kriminalisierte Floskel „Alles für Deutschland“.

Und alle machen sie mit!

Auch die Amis sind dabei,

und selbst unsere heilige Grün-Ikone kann es nicht lassen.

Alle Bilder waren längst viral gegangen, in Social Media, nur in der Presse, da fanden sie nicht statt, bzw. halt nur, wenn es ein AfD-Mann ist. Merkwürdig …

***

In diesen Tagen genau vor 10 Jahren erschien hier der erste Beitrag. Seither setzt sich dieser Blog für einen fairen Umgang mit der AfD ein. Wenn Sie mithelfen wollen, dass PP weiterhin „senden“ kann, geht das hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)