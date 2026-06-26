Medien

Hitlergruß eines AfD-Politikers?

Collage: Pommes Leibowitz - Merzfoto: Teresa Kroeger
Pommes Leibowitz
By Pommes Leibowitz
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Es ist egal, was jemand sagt oder tut, wichtig ist nur, WER es sagt oder tut. Unzählige Politiker haben „Alles für Deutschland“ gesagt, aber nur einer wurde dafür bestraft. Und unzählige Politiker haben mit erhobener Hand gegrüßt, aber nur bei EINEM wird es skandalisiert. 

PP berichtete darüber (siehe hier), wie ein angeblicher Hitlergruß auf einem 6 Jahre alten Foto von den Medien gezielt gepusht und skandalisiert und im Bundestag für Rücktrittsforderungen missbraucht wurde. Für mich, als visuell geprägten Menschen, gilt auch hier: Bilder sagen mehr als Tausend Worte.

Zuerst ein kurzer Clip (Animation) von mir:

Martin Reichardt machte angeblich einen Hitlergruß
klicken um Clip zu starten

Es gibt von Seiten des Betroffenen und auch der freien Medien verschiedene Erklärungsversuche. Ich empfinde das als Niederknien vor den Hetzern. Es ist im Zweifelsfall ein ganz normaler Gruß, genauso alltäglich und oft unvermeidbar wie die kriminalisierte Floskel „Alles für Deutschland“.

Und alle machen sie mit!

Merkel, Schulz und Co zeigen den Hitlergruß

Auch die Amis sind dabei,

und selbst unsere heilige Grün-Ikone kann es nicht lassen.

Habeck zeigt Hitlergruß

Alle Bilder waren längst viral gegangen, in Social Media, nur in der Presse, da fanden sie nicht statt, bzw. halt nur, wenn es ein AfD-Mann ist. Merkwürdig …

***

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Pommes Leibowitz
Pommes Leibowitzhttps://pommes-leibowitz.com
Studium der Wirtschaftswissenschaften, danach als Analyst im Marketing eines globalen Konzerns tätig gewesen. Inzwischen selbständig. Zeitweise bei den Piraten und als Internet-Aktivist unterwegs, dabei diverse Kampagnen entwickelt. - Er sieht sich heute als Kolumnisten in Wort und Bild (Photoshop), der sich eher Fragen des Zeitgeistes als konkreten, aktuellen Ereignissen widmet.

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