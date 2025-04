Bystrons Besuch bei Tommy Robinson im Briten-Knast

Er kämpft weiter! Seit sechs Monaten ist Tommy Robinson in Einzelhaft. Es ist ein politisches Urteil: 18 Monate Knast! Verurteilt wurde er für den migrationskritischen Film ‚Silenced‘. Er hätte den Film löschen können, doch stattdessen ging er ins Gefängnis. Das ist Zivilcourage, das ist Mut.

Tommy Robinson kämpft seit Jahrzehnten gegen Vergewaltigerbanden und die Islamisierung des Westens. Sein Leben wurde dadurch völlig auf den Kopf gestellt.

Die meisten Angriffe kamen vom Establishment. Er wurde weggesperrt und von allen Seiten angegriffen, physisch, psychisch und finanziell. Regierung, Justiz, „Behörden“ und etablierte Medien arbeiten alle unter einer Decke, um ihn in ein schlechtes Licht zu rücken.

Jetzt wird alles, was er gesagt und getan hat, zum Mainstream-Gespräch. Er hat sich vor den Massen rehabilitiert, wird aber immer noch angegriffen. Er gewinnt, und sein beharrlicher Kampfgeist hat Millionen aufgeweckt.

Tommy Robinson has been fighting rape gangs and the islamisation of the West for decades, had his life turned upside down for doing so, the majority of the attacks coming from the establishment, locked away and attacked from every angle, physically, mentally and… pic.twitter.com/lyol9NAWhb

