Melani Amann: Martenstein stellt Spiegel-Journalistin bloß

(David Berger) Kein Gesicht dürfte so symptomatisch für den derzeitigen Zustand des Spiegel-Journalismus stehen wie das von Melanie Amann. Wer den Staatsfunk konsumiert konnte ihre attraktiv-sympathische, von einer tiefen Intellektualität und journalistischem Ethos geprägte Art bereits ausgiebig kennenlernen. Nachdem ARD und ZDF aber immer mehr an Relevanz verlieren, taucht sie nun auch in Formaten der neuen Medien auf. So etwa im Talk mit Harald Martenstein.

Besonders bemerkenswert hier ein Moment, in dem Martenstein sie auf eine falsche Aussage hinweist. Aber sehen Sie selbst. Unser Tweet des Tages von Stefan Homburg:

„Die erste Folge von Amann mit Ben stieß auf Interesse. Die zweite mit dem famosen Harald Martenstein könnte schon die letzte gewesen sein. Amann fehlen analytische Fähigkeiten und journalistische Distanz für „unframed” Gespräche. Analytische Fähigkeiten: Amann hat nie RKI-Zahlen oder RKI-Protokolle studiert, sondern tut diese als „verstrahlte Verschwörungstheorien” ab.

Elitenkonsens statt Fakten

Typisch für ihr juste mileu ist, dass man sich nie mit Fakten beschäftigt, sondern unreflektiert den Elitenkonsens nachbetet: Impfungen, Klima, Krieg … Journalistische Distanz: Amann fordert ein Verbot ganzer Landesverbände der AfD, weil die Partei Deutsche und Ausländer unterscheide. Dabei ist diese Unterscheidung fundamental für unser Grundgesetz und für jeden Staat der Welt. Außerdem ist es ihrer Ansicht nach verfassungswidrig, NGOs Subventionen zu streichen …

Der große Joachim Friedrichs forderte, ein Journalist dürfe sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Amanns Agitation ist der klare Gegenentwurf hierzu. Köstlich, wie Martenstein sie bei einer handfesten Lüge ertappt, die sie dann sogar (als Versprecher) wiederholt, weil sie ihrem ideologischen Kaninchenbau nicht eine Minute entfliehen kann.“

Quelle:

Die erste Folge von Amann mit Ben stieß auf Interesse. Die zweite mit dem famosen Harald Martenstein könnte schon die letzte gewesen sein. Amann fehlen analytische Fähigkeiten und journalistische Distanz für „unframed” Gespräche. Analytische Fähigkeiten: Amann hat nie RKI-Zahlen… pic.twitter.com/jPcFbpVFXM — Stefan Homburg (@SHomburg) June 5, 2026

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