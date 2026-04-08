D-Marketing – Warum Politik und Medien immer dreister lügen …

Wie die Politik die Strategien des Digital Marketing übernommen hat und dadurch zunehmend korrumpiert wird, in ihren inneren Strukturen, in ihrer Produktqualität (Dienstleistung) und in ihren Aussagen und Wahlkampfauftritten.

Beispiele für völlig blödsinnige Lügen und Behauptungen

In den letzten Jahren häufen sich im Grunde genommen unfassbar idiotische Lügen und Narrative in Politik und Medien. Da postuliert Katharina Dröge von den Grünen, dass die deutsche Energiewende überall in der Welt kopiert würde (siehe hier),

da behauptet Lars Klingbeil aus dem Finanzministerium heraus „Die Migration der letzten Jahre stabilisiert die deutschen Sozialsysteme erheblich“ (siehe hier),

da verbreiten Grüne, medial unterstützt, das Narrativ, dass zunehmende Gewalt nichts mit Zuwanderung zu tun habe, sondern ein Männerproblem sei (kein Wunder, wenn Zuwanderer überwiegend männlich sind),

da werden digitale Deepfakes, insbesondere sexuelle (und die es gibt, seit es das Internet gibt, von praktisch jedem hinreichend bekannten Promi) zu einem aktuellen Problem höchster Priorität erklärt, über dem man die lächerlichen 2 Gruppenvergewaltigungen am Tag, allein in Deutschland, offenbar vernachlässigen kann.

Kurz: Man gewinnt den Eindruck, man hat es mit Wahnsinnigen zu tun. Das sind sie natürlich nicht, zumindest ihre PR-Berater wissen ganz genau, was sie da tun.

Bevor ich auf die an Betrug grenzenden Strategien des Digital Marketing (Werbung in Social Media) und deren Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft eingehe, möchte ich kurz erläutern, warum Korruption, Bürokratismus und ethischer Verfall ein zwangsläufiger Prozess sind, der jedes komplexe System heimsucht und nicht auf Diktaturen und Entwicklungsländer beschränkt ist.

Wer wenig Zeit hat und gleich zum wichtigsten Punkt kommen möchte, dem empfehle ich, von hier direkt zum Selektiven Demarketing zu springen.

Korrumpierung und Wucherung als normaler evolutionärer Prozess

Der Grund, warum bestehende Strukturen zunehmend korrupter, und Manipulationen zunehmend ausgefeilter werden, liegt nicht allein in der Zeit begründet, die das Etablieren von Seilschaften und das Besetzen von einflussreichen Positionen innerhalb der Strukturen erfordert, er liegt auch nicht nur im ständig wachsenden Know How der Strippenzieher und Entscheidungsträger begründet, wie man manipuliert und Macht ausbaut. Er ist primär die Folge evolutionärer Automatismen.

Bürokratie, staatlich geförderte Tätigkeiten (Stiftungen und NGOs, Kunst und Wissenschaft, Journaille und „Faktenchecker“), sowie von politischen Parteien geschaffene Versorgungsposten für verdiente Parteisoldaten, all das unterliegt einem ständigen natürlichen Wachstum, sofern es nicht von außen – durch konkrete Eingriffe – beschnitten wird, so, wie ein Gärtner Büsche und Hecken im Zaum hält und Unkraut regelmäßig entfernt. Letzteres Korrektiv aber fehlt völlig in unserer Gesellschaft.

Im Prinzip bräuchten wie alle zwei Wahlperioden Leute wie Trump und Musk, die den entstandenen Dreck wieder ausmisten. Was naturgemäß erbitterte Gegenwehr des entstandenen Drecks zur Folge hat, der sich selbst als „Wissenschaft“ und/oder „Demokratieschützer“ verklärt und zahlreiche einfältige Mitläufer für sich rekrutieren kann.

Wer aber einen Sumpf austrocknen will, darf nicht die Kröten fragen.

Die Prinzipien des Digitalen Marketings und warum es so destruktiv ist

Kundenwert versus Werbekosten

In der Wirtschaft ist damit der Gesamtgewinn gemeint, den ein Kunde einem Unternehmen bringt, solange die Geschäftsbeziehung besteht. Dies wird ins Verhältnis zu den Produktions- und Werbekosten gesetzt.

Da in der Politik die Werbekosten im Wesentlichen vom Steuerzahler beglichen werden und der „Gewinn“ (Diäten, lobbyistische Einflüsse) unverhältnismäßig hoch und praktisch aufwandsfrei ist, ist JEDER noch so absurde Werbeaufwand angemessen, also das Frisieren und Schminken durch hochbezahlte Spezialisten,

hochbezahlte Fotografen, die das dann gefällig ablichten, hochbezahlte PR-Agenturen, die das in der Medienwelt platzieren,

sowie als Informationskampagne verkaufte Regierungswerbung in den Medien (womit die Medien nebenbei auch noch korrumpiert werden), und schließlich Fördergelder für die den jeweiligen Parteien gewogenen NGOs, Künstler und Medien usw. usf.

Alles auf Steuerzahlerkosten. Oder kurz: die totale Pervertierung normaler Produktwerbung.

A/B-Testing (Auswerten der Resonanz auf diverse Kampagnen)

In der Wirtschaft bedeutet das, dass Werbung bereits im kleineren Umfeld an den Zielgruppen getestet wurde, bevor man sich für die ertragreichste Kampagne entscheidet, die naturgemäß nicht die intelligenteste geschweige denn ehrlichste Kampagne ist.

Kurz: Die Lücke zwischen Realität und Versprechen wird immer größer.

In der Politik sind es inzwischen schlicht die Clickzahlen, die Politiker in den sozialen Medien erzielen. Und da haben ihre Fanbase perfekt bedienende Poster, z. B. Heidi Reichinnek, Markus Söder, Jette Nietzard und Ulrich Siegmund die Nase vorn. Alle anderen machen es nach. Aufgrund ihre Unbeholfenheit mit zum Teil eher peinlichen Ergebnissen (Merz, Baerbock, Lindh), die aber gar nicht peinlich genug sein können, für ihre Hardcore-Fans. Hier z. B. Helge Lindh mit seiner Osteransprache:

Nachfolgend der wichtigste und korrumpierendste Punkt überhaupt, die Erklärung für die mediale Idiokratie, in der wir uns befinden:

Selektives Demarketing

Demarketing (nicht zu verwechseln mit D-Marketing = Digital Marketing) ist im Prinzip das Abschrecken durch Werbung. Es geht konkret um das Fernhalten „unerwünschter Kunden“, um somit ganz gezielt Menschen anzusprechen, bei denen Kaufbereitschaft (und/oder Leichtgläubigkeit gegenüber Versprechungen) erwartet wird.

In der Werbung wie auch in der Politik erreicht man diese Abschreckung durch völlig übertriebene Behauptungen und Versprechungen. Wer gleich sagt, „so ein Quatsch“ und den Clip „weiterwischt“ (TikTok-Prinzip) oder den Überspringen-Button wählt, mit dem braucht man eh keine Zeit zu vergeuden (die bei Werbung auch mit Kosten verbunden ist). Also haut man gleich zu Anfang den absurdesten Unsinn heraus (oft auch im Text des Vorschaubildes), und kann sich anschließend auf eine konkrete ideologische Blase oder eben schlicht die Leichtgläubigsten unter den Usern konzentrieren. Man muss dann gar keine Zeit mehr mit Fakten, Logik oder Erklärungen verlieren.

In der Politik führt das zu Aussagen, die so grotesk zusammengelogen und/oder provozierend sind, dass nur die Gutgläubigsten am Ball bleiben. Während also der Mehrheit der Bürger bei Äußerungen mancher Politiker fassungslos die Kinnlade runterklappt und man sich fragt: „was für Idioten regieren uns da eigentlich“, bleiben eben die Gutgläubigsten, oder durch ideologische Blasen „Vorgeimpften“ hängen. Die konkrete Zielgruppe kann überzeugt und im Idealfall vergrößert werden, nur darum geht es.

Da keine der etablierten Parteien politisch etwas bewirken kann oder will, dazu fehlt das Personal, das Know How, und generell die politische Macht, denn nur mit absoluten Mehrheiten könnte tatsächlich Parteipolitik durchgesetzt werden, geht es primär darum, möglichst viele hochdotierte Bundestagssitze für seine Parteisoldaten zu erringen. Alles weitere ist drittranging. Also richtet man sich gezielt an die naiven, dummen und/oder ideologisch vorgeimpften Wechselwähler und hat kein Problem damit, jeden Normalintelligenten mit gröbstem Unfug vor den Kopf zu stoßen. Machen ja ALLE so.

Warum spielen die Medien mit?

Die Medien verkaufen markige Aussagen von Politikern, konkret Schlagzeilen. Diese steigern die Verkaufszahlen, öffnen aber auch die Türen für Anzeigenkampagnen von Regierung und Wirtschaft (oft als Informationskampagnen getarnt und von Steuergeldern bezahlt) Natürlich würden diese Gruppen nicht bei Kritikern und unbequemen Geistern inserieren.

Dazu kommen Fördergelder, politisch besetzte Aufsichtsräte, Hoffnung der Spitzenjournalisten auf Jobs als politischer Sprecher oder Lobbyist usw. Die Vorstellung einer freien Presse ist genauso naiv wie die Vorstellung, es gäbe unabhängige Ministerien und Behörden.

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