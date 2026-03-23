„Virtuelle Taurus-Rakete“ Kiesewetter fällt von Bühne

(David Berger) Das ist bislang nicht vorgekommen: dass wir gleich zwei Tage hintereinander unseren Tweet des Tages von dem selben X-Account gezogen haben. Aber diese Situation ist zu gelungen, als dass wir sie unseren Lesern vorenthalten möchte. Ausgerechnet der gerne auf harten Krieger gegen Russland machende CDU-Politiker Roderich Kiesewetter bekommt beim Anblick von Paul Klemm (Compact) so einen Schreck, dass er von der Bühne fällt.

Gut, dass die „virtuelle Taurus-Rakete von der CDU“ nur vorhat, andere vom Sitz im Bundestag aus in das Kampfgeschehen gegen Russland ziehen zu lassen… Der direkte Kampfeinsatz von Roderich wäre sonst vermutlich schon zuende bevor er überhaupt recht begonnen hat.

💥 Kiesewetter lehnt Interview ab und fällt von Bühne pic.twitter.com/7ZGrJs2142 — ✏️Paul Klemm (@DerPaulKlemm) March 22, 2026

Kein Angriff von Paul gegen Roderich

Gut dass es diese Aufnahmen gibt … wer weiß, was Kiesewetter sonst nächste Woche bei Lanz erzählt hätte …

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