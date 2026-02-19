Donnerstag, 19. Februar 2026
AfD

Alice Schwarzer: Weidel als Bundeskanzlerin wäre ein Ermutigungssignal für Frauen

Alice Schwarzer (c) tu, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
David Berger
By David Berger
463

(David Berger) Die bekannte Feministin Alice Schwarzer, Herausgeberin des feministischen Magazins Emma, hat in einem Gespräch mit dem Spiegel betont, dass sie trotz deutlicher politischer Differenzen einen möglichen Aufstieg von Alice Weidel zur Bundeskanzlerin als „ermutigend für Frauen“ betrachtet.

Schwarzer äußerte, dass allein die Tatsache, dass eine Frau – und zwar aus Sicht vieler politisch umstritten – an die Spitze der Bundesregierung rücken könnte, eine Botschaft der Ermutigung für Frauen sei.

Zugleich plädierte Schwarzer dafür, sich mit den politischen Argumenten der Partei auseinanderzusetzen, statt sie allein durch Ausgrenzung, Dämonisierung und Verboten bekämpfen zu wollen. Schwarzer hält die frühere „Brandmauer“ gegen die Partei künftig für unrealistisch und sieht darin ein verlorenes Mittel der politischen Auseinandersetzung.

Baerbock hat Frauen verraten

In dem Interview übte Schwarzer auch deutliche Kritik an Annalena Baerbock (Grüne). Die von der ehemaligen Außenministerin angekündigte „feministische Außenpolitik“ habe in Schwarzers Augen nicht gehalten, was sie versprach, etwa im Hinblick auf die Unterstützung von Frauen im Iran oder in Afghanistan. Sie hält Baerbock – nicht ohne eine große Portion Ironie – vor, eher „Meisterin der Worte“ als der Taten gewesen zu sein: „Sie hat an dem Punkt völlig versagt. Sie hat die Frauen im Iran im Stich gelassen, in Afghanistan und so weiter. Ich glaube, sie war da eher eine Meisterin der Worte und nicht der Taten.“

Schwarzer tritt seit vielen Jahren als mutige Kritikerin der Islamisierung und Kriegstreiberei auf.

***

Dieser Blog ist auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Auswärtiges Amt droht kritischen Journalisten mit Zerstörung ihrer Existenz
Nächster Artikel
Freedom.gov: So wollen die USA die Meinungsfreiheit in der EU retten
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

FOLGEN SIE UNS!