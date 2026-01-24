Orbán: „Ich bin ein freier Mann, der dem ungarischen Volk dient“

(David Berger) Wenn Viktor Orbán spricht, bekommen deutsche Mainstreammedien Schnappatmung und das Gehirn setzt aus. Kaum fällt ein Satz, kaum ein Tweet, wird nur noch gepoltert: „Putin-Versteher“, „Blockierer“, „Rechtsnationalist“. Analyse wird ersetzt durch Empörung, Einordnung durch Moralisierung der Unmoralischen.

Die jüngsten Äußerungen des ungarischen Ministerpräsidenten zur Ukraine und zur EU zeigen einen bewundernswert ehrlichen, sein Land und Europa liebenden Orbán. Und Erschreckendes zum Zustand des deutschen Medienbetriebs.

So erklärte Orbán auf X gegenüber Selenskyj:

„It seems to me that we will not be able to come to an understanding… I am a free man serving the Hungarian people. („Ich glaube, wir werden uns nicht einigen können … Ich bin ein freier Mann, der dem ungarischen Volk dient.“)

Und weiter sehr klar:

„Ungarn wird die Ukraine die nächsten 100 Jahre nicht in die EU lassen§

Orban macht der Öffentlichkeit ganz ehrlich und transparent klar: Ungarn folgt nicht automatisch den Wünschen eines Kriegstreibers, der ankündigte, Orbán ins Gesicht schlagen zu wollen, bzw. dem Brüsseler Kurs, der permanent den Europäern ins Gesicht schlägt, nur weil deutsche Redaktionen ihn zum einzig legitimen erklären. Statt Orbáns Aussagen zu diskutieren, werden sie pathologisiert. Und das, obwohl die Pathologie zusammen mit einem guten Drogenentzugs-Spezialisten bei anderen wirklich mehr zu tun hätte. Das ist freilich nichts Neues:

Haltung statt Journalismus

Deutsche Medien geben sich in der Ukraine-Frage längst nicht mehr als Beobachter, sondern als Akteure. Sie verteidigen „die richtige Haltung“, nicht die offene Debatte – und das auf einem journalistisch solch sensiblen Gebiet wie Krieg oder Frieden. Wer Zweifel anmeldet, wird pseudomoralisch einsortiert. Wer widerspricht, delegitimiert. Orbán ist dafür das perfekte Feindbild: unbequem, widerspenstig, nicht kontrollierbar. Das Moralisieren von Staatsfunk und gleichgeschalteter Presse ist dabei das passende Gegenstück zu der „moralischen Erpressung“ mit der Selenskyj bisher 300 Milliarden Euro Unterstützung abkassiert hat, um in Davos jüngst undankbar und im üblichen ordinären Stil weiter zu jammern, als hätte niemand geholfen.

Dass dagegen die Argumente Orbáns – Kosten, Eskalationsrisiken, demokratische Legitimation – diskussionswürdig, vielleicht eine der wenigen vernünftigen Stimmen in der EU sind, scheint zweitrangig. Entscheidend ist, dass sie nicht in das vorgefertigte, aggressiv russophobe Narrativ passen. Also werden sie ausgeblendet oder verzerrt.

Entschuldigt es die Journalunken-Bande, dass sie teilweise aus Angst vor den finanziellen Unterstützern aus dem Bereich der Politik bzw. gar vor Konsequenzen handeln? Konsequenzen, wie sie einige ihrer Kollegen bereits am eigenen Leib erfahren müssen. Hat doch jüngst der Bundestag einen neuen Strafrahmen für von der EU gelistete „Unterstützer Sanktio­nierter“ (d.h. Russlands) festgesetzt:

„Künftig sind neben Honoraren oder Spenden sämtliche direkten oder verschleierten Zuwendungen von Geld oder wirtschaftlichen Ressourcen an sanktionierte Personen strafbar. Selbst Verlagsverträge oder Tantiemen könnten darunterfallen. Firmen müssen solche Zahlungen einfrieren und tragen eine verschärfte Prüfpflicht. Wer dagegen als Privatperson verstößt, wird mit bis zu fünf Jahren – oder bei besonders schweren Fällen bis zu zehn Jahren – Gefängnis bestraft. Lediglich humanitäre Hilfen sind unter strengen Voraussetzungen ausgenommen – theoretisch.“ (Quelle)

Der blinde Fleck der Berichterstattung

Während deutsche Medien jeden weiteren wahnhaften Milliardenbeschluss aus Brüssel mit routinierter Zustimmung begleiten, bleiben die kritischen Fragen zu dem Projekt Nibelungentreue aus:

Wie lange noch?

Mit welchem Ziel?

Und zu welchem Preis?

Orbán stellt diese Fragen. Nicht hinter vorgehaltener Hand, sondern öffentlich. Genau das macht ihn für den deutschen Medienkonsens so gefährlich. Denn wer Fragen stellt, zwingt zur Begründung. Und Begründungen fehlen zunehmend.

Stattdessen wird ein pseudomoralischer Ausnahmezustand aufrechterhalten, in dem jede Kritik als unmoralisch herabgewürdigt, als „Unterstützung Sanktionierter“ gefürchtet wird. Ein Zustand, in dem politische Alternativen nicht widerlegt, sondern verächtlich gemacht werden.

Selenskyj als Internationalheiliger der EU

Besonders deutlich zeigt sich diese Schieflage im Umgang mit Präsident Selenskyj. In deutschen Medien ist der nahezu gegen jedes traditionelle Ethos eines würdigen Politikers verstößt, zur unangreifbaren Heiligenfigur der neuen EU-Normalität stilisiert worden. Jede Forderung aus Kiew gilt als 11. Gebot der Gutmenschen, als absolut legitim, jede Zurückhaltung als Skandal. Orbáns Weigerung, sich diesem perfiden Automatismus zu unterwerfen, wird als Affront gewertet – nicht als legitime Position eines souveränen Staates.

Dass Ungarn andere sicherheitspolitische Interessen hat als Deutschland, dass es geografisch, historisch und wirtschaftlich anders betroffen ist, spielt in der Berichterstattung kaum eine Rolle. Differenzierung stört die Erzählung.

Was Orbán wirklich vorgeworfen wird, ist nicht seine Politik, sondern seine Abweichung. Er durchbricht die Gleichschaltung, die deutsche Medien zur göttlichen Tugend erhoben haben. Einen monotonen Gleichklang, der suggeriert, es gebe nur eine verantwortungsvolle Meinung – und alles andere sei moralisch defizitär. Doch Demokratien (nicht „Unsere Demokratie“!) leben vom Streit, nicht von Einigkeit auf Kommando.

Demokratie nicht in Budapest, sondern in Berlin in Gefahr

Man muss Viktor Orbán nicht unbedingt als Helden feiern. Aber er ist ein Spiegel. Er zeigt, wie eng der Meinungskorridor geworden ist – nicht in Budapest, sondern in Berlin, Hamburg und Köln – und in Brüssel sowieso. Seine Weigerung, Brüsseler Beschlüsse und immer neue ukrainische Maximalforderungen, deren Erfüllung das zum Himmel schreiende Sterben in der Ukraine verlängert, kommentarlos abzunicken, entlarvt die deutsche Medienlandschaft als das, was sie in dieser Frage oft geworden ist: nicht kritisch, sondern propagandistisch, nicht demokratisch, sondern totalitär. Gleichgeschaltete Schreiberlinge, die derzeit im Interesse eines immer mehr zur Katastrophe werdenden Krieges agieren – Trump hat dazu alles Notwendige in Davos gesagt. Nicht nur an den Händen des Diebes aus der Ukraine, an denen Kiesewetters, Merzs, von der Leyens & Co klebt das Blut ungezählter Kriegsopfer, auch an denen unserer gleichgeschalteten Presstituierten.

***

