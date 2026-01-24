Samstag, 24. Januar 2026
Allgemein

Menschenhandel durch Roma-Clans in NRW muss gestoppt werden

Symbolfoto (c) Pixabay CC0
David Berger
By David Berger
539

In Köln wird derzeit ein Prozess geführt, der es in sich hat. Laut Medienberichten verkaufte ein Vater seine 16‑jährige Tochter für 85.000 Euro an einen serbischen Roma-Clan. Dieser schloss einen Heiratsvertrag ab, in dem Verpflichtungen des minderjährigen Mädchens festgehalten wurden.

Besonders bestürzend: Es ist offenbar kein Einzelfall, denn bei dem Vertrag handelt es sich um ein Blankoformular, in das nur noch Name und Kaufpreis des Mädchens eingetragen wurden.

Dem Clan als Jungfrau und gute Diebin angepriesen

Köln t-online dazu: „Seit Donnerstag müssen sich fünf Mitglieder einer Familie aus Serbien am Kölner Landgericht verantworten. Die Vorwürfe wiegen schwer: Neben systematischem Sozialbetrug in Höhe von rund 150.000 Euro wirft die Staatsanwaltschaft dem Clan auch Diebstahl, Einbruch, Menschenhandel und Geldwäsche vor.

Demnach soll die Familie auch einen Kaufvertrag für eine 16-Jährige abgeschlossen haben – für 85.000 Euro, zitieren „Bild“ und RTL aus der Anklageschrift. Der Vater des Mädchens soll seine Tochter dem Clan als Jungfrau und gute Diebin angepriesen haben, was offenbar beides das Interesse der Angeklagten geweckt hatte. Das Mädchen bekam nach der Zwangsheirat zwei Kinder und musste laut der Anklage den Clan auch bei Diebestouren begleiten.“

Enxhi Seli‑Zacharias, die migrationspolitische Sprecherin der AfD‑Fraktion NRW, bewegt besonders das Problem des Menschenhandels seit geraumer Zeit und sie zeigt sich angesichts des jüngsten Falles entsetzt:

Dieser Vorfall sei „an Widerwärtigkeit nicht mehr zu übertreffen. Mitten in Köln, im Herzen Nordrhein‑Westfalens, betreiben Roma‑Clans ungestört Menschenhandel. Das sind Zustände, die wir sonst nur aus Syrien oder Afghanistan kennen.

Ergebnis von falsch verstandener Vielfalt

Kriminelle treten unsere westliche Kultur, Werte und Lebensweise mit Füßen. Es ist das Ergebnis von falsch verstandener Vielfalt, welche uns die etablierten Fraktionen Tag für Tag eintrichtern. Wir haben stets vor dieser Entwicklung gewarnt, nun haben sich diese Warnungen exakt bewahrheitet.

Immer noch fabuliert die Politik, man könne diese Menschen integrieren, doch das ist reine Illusion. Wir müssen sie stattdessen re-migrieren, wo immer rechtlich möglich. Kriminelle Clans und Islamisten, die eine steinzeitliche Parallelgesellschaft mit eigenen Gesetzen und Regeln etablieren, haben in unserer Heimat nichts verloren. Wenn wir solche Entwicklungen auch nur im Ansatz dulden, sind unser Grundgesetz und die westlichen Werte nicht einmal mehr das Papier wert, auf dem sie gedruckt wurden.“

***

Unterstützen Sie bitte die Arbeit von „Philosophia Perennis“! Hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Orbán: „Ich bin ein freier Mann, der dem ungarischen Volk dient“
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!