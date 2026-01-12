Montag, 12. Januar 2026
Meme: Pommes Leibowitz
Demokratur

Daniel Günther vs. Joseph Goebbels (ein Vergleich)

Pommes Leibowitz
By Pommes Leibowitz
2

Da sitzt ein erschütternd einfältiger Biedermann bei Lanz zu Gast und gibt von sich – nicht wort- aber inhaltsgleich – was seinerzeit auch ein Joseph Goebbels postulierte. Und wundert sich dann über harsche Kritik. 

Noch erschreckender aber ist, dass Daniel Günther (CDU-Ministerpräsident Schleswig-Holstein) Beifall von einem historisch bildungsfernen nicht nur linken Mob bekommt. Umso wichtiger, hier einmal Bildungslücken aufzufüllen, auch wenn ich als Aufhänger/Titelbild meinen satirischen Facebook-Post nehme. Der Spaß ist mir bei der Recherche vergangen …

„Mit Neid blicken Journalisten auf so gefahrlose Berufe, wie sie Seiltänzer oder Dachdecker ausüben“
Hanns-Erich Kaminski, jüdischer Autor nach Machtübernahme der Nazis

Nachfolgend Zitate von Joseph Goebbels, die seine Programmatik, und was nach 1933 in Politik und Gesellschaft passierte (und sich derzeit wiederholt), zusammenfassen.

„Die Tendenz, die uns beseelt, ist die Reform der deutschen Nation an Haupt und an Gliedern. Diese Aufgabe ist keineswegs an die engen Grenzen einer Partei gebunden. Sie geht das ganze Volk an. Man muss sich zu ihr mit einem klaren JA oder einem klaren NEIN bekennen; und dieses JA oder NEIN duldet kein WENN und kein ABER. Die geistigen Kräfte des deutschen Journalismus, die sich zu einem JA verpflichten, können der wärmsten ideellen und materiellen Unterstützung der Regierung gewiss sein. Jene Kräfte aber, die sich aus Bosheit und Unverstand zu dieser Aufgabe verneinend verhalten, die glauben, sie hemmen oder sabotieren zu können, die müssen es sich am Ende auch gefallen lassen, dass sie aus der Gemeinschaft der aufbauwilligen Kräfte ausgestoßen und an der Bildung der öffentlichen Meinung des deutschen Volkes mitzuwirken als unwürdig erachtet werden.“

Joseph Goebbels (1933)

„Der Beruf des Pressemannes ist von einer hohen staatspolitischen Verantwortung umgeben; und nur Menschen, die dieser Verantwortung würdig sind, die die sittliche Reife mitbringen, um sie zu tragen, haben das Recht, an der Presse mitzuwirken und mitzuschaffen. Als unumgänglich notwendig erscheint mir in diesem Zusammenhang ein in Kürze zu erlassendes neues Pressegesetz, das das Verhältnis der Presse zu den staatspolitischen Kräften, die den Staat tragen, aufs neue regelt.“

Joseph Goebbels (1933)

„Das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933 verleiht dem Schriftleiter (gemeint ist  Journalist/Redakteur) eine grundsätzlich neue Stellung. Er wird nicht mehr lediglich als Angestellter des Verlegers aufgefasst, sondern als selbständiger Träger einer erziehungspolitischen Aufgabe (Neudeutsch: Haltungsjournalismus) an der Nation. Die Voraussetzung für die Berufsausübung ist die Eintragung in die Berufsliste, die heute rund 15.000 Schriftleiter umfasst. Ungeeignete Elemente, etwa 1500 an der Zahl, wurden ausgemerzt.“

Joseph Goebbels zum Schriftleitergesetz das ab 1934 in Kraft trat.

Und nun, was ein Daniel Günther bei Markus Lanz zum Besten gab

Zusammengefasst: AfD-Verbot, Social Media-Verbot für unter 16-Jährige, und Zensur und Presseeinschränkungen nach Gutdünken der Regierenden. Das ist es, was dieser Herr da in bigott-missionarischer und historisch kenntnisfreier Eiferei zum Besten gibt.

 

In diesem Zusammenhang verweise ich auch noch einmal auf den Beitrag:

 Auch die Nazis kämpften gegen Hass und Hetze von rechts

 

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
Überall brennt die Hütte: Neue globale Jugendrevolte, diesmal von rechts
Pommes Leibowitz
Pommes Leibowitzhttps://pommes-leibowitz.com
Studium der Wirtschaftswissenschaften, danach als Analyst im Marketing eines globalen Konzerns tätig gewesen. Inzwischen selbständig. Zeitweise bei den Piraten und als Internet-Aktivist unterwegs, dabei diverse Kampagnen entwickelt. - Er sieht sich heute als Kolumnisten in Wort und Bild (Photoshop), der sich eher Fragen des Zeitgeistes als konkreten, aktuellen Ereignissen widmet.

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

WAS ANDERE ÜBER UNS SAGEN

  • Leitmedium der Alternativen (correctiv)
  • Darkroom-Hedonismus (rechtsextreme Szene)
  • We need people like you (Steve Bannon)

FOLGEN SIE UNS!