(David Berger) In einer ungewöhnlich scharfen Rede vor rund 184 Diplomaten am Heiligen Stuhl hat Papst Leo XIV. die internationale Gemeinschaft eindringlich vor einer Rückkehr der Kriegsideologie und einer verzerrten Sprache gewarnt, die demokratische Formen aushöhle.

„Krieg ist wieder in Mode“, sagte der Papst am Freitag in seiner jährlichen außenpolitischen Ansprache, die traditionellerweise bei seinen Vorgängern eher diplomatisch zurückhaltend ausfiel. Er prangerte an, dass eine Diplomatie, die einst auf Dialog und Konsens beruhte, zunehmend durch eine auf militärischer Gewalt basierende Politik ersetzt werde. Diese Entwicklung bedrohe nicht nur den Weltfrieden, sondern auch die Grundpfeiler des internationalen Rechts und multilateraler Zusammenarbeit.

Antichristliche Kriegstreiberei

Leo, der erste US-amerikanische Papst, zeigte sich alarmiert über die zunehmende Bereitschaft von Staaten, ihre außenpolitischen Ziele mit Gewalt durchzusetzen. „Ein Eifer für den Krieg breitet sich aus“, sagte er besorgt.

Da Deutschland sowohl in der katholischen Welt als auch in der Friedenspolitik keine bedeutende Rolle spielt, nannte der Papst selbstverständlich hier weder Merz und Kiesewetter. Sie dürfen sich aber durchaus hier vom Papst verurteilt sehen, ebenso wie deutsche Kleriker, die in den letzten Jahren immer wieder fast direkt den Krieg gegen Russland „gesegnet“ haben.

Warnung vor „Orwellscher Sprache“

Ein zentrales Element seiner Ansprache war die Kritik an einer sich formierenden, verzerrten politischen Sprache, die – trotz des angeblichen Anspruchs auf Inklusivität – faktisch abweichende Meinungen ausgrenzt. Der Papst warnte vor einer „neuen orwellschen Sprache“, die unter dem Deckmantel der politischen Korrektheit die Freiheit legitimer Ausdrucksformen beschneidet. So etwa, wenn das Recht der Menschen beschnitten wird, gegen Praktiken wie Abtreibung oder Sterbehilfe ihre Stimme zu erheben.

„Es ist schmerzhaft zu sehen, wie insbesondere im Westen der Raum für echte Meinungsfreiheit rasant schrumpft“, so Leo weiter. Diese Tendenz gefährde nicht nur den gesellschaftlichen Diskurs, sondern auch das gegenseitige Vertrauen in demokratische Prozesse und Institutionen.

JUST IN: Pope Leo XIV defends rights of people to refuse “to engage in

practices such as abortion or euthanasia.” Also warns “a new Orwellian-style language is developing” Leo is delivering his annual State of the World Address today to diplomats at the Holy See pic.twitter.com/GzmuRDY3Py — Michael Haynes 🇻🇦 (@MLJHaynes) January 9, 2026

Wie recht der Papst gerade mit dieser Einschätzung im Bezug auf die EU und Deutschland hat, zeigten zuletzt die Äußerungen des CDU-Politikers Günther und der immer üblere Formen annehmende Kampf der EU gegen Presse- und Meinungsfreiheit.

Ein leidenschaftlicher Appell

Die Rede, die in Ton und Inhalt weit über die normalerweise diplomatische Wortwahl eines Papstes hinausging, spiegelt Leos zunehmende Bereitschaft wider, weltpolitische Fragen offen und leidenschaftlich anzusprechen. Neben seinen Warnungen vor Kriegstreiberei und Sprachverzerrung äußerte er auch Sorge über subtilere Formen der religiösen Diskriminierung.

Beobachter sehen in dieser Ansprache einen Wendepunkt: Der Papst erhebt sich nicht nur als moralische Stimme der katholischen Kirche, sondern positioniert sich auch als kritischer Beobachter weltweiter Probleme. Im Hinblick auf sein Plädoyer für Frieden und Freiheit – notfalls auch gegen sich totalitär gebärdende Staaten – setzt er damit eine Tradition fort, die die Politik der großen Pontifikate des 20. Jahrhunderts so eindrucksvoll prägte.

